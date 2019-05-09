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Enuygun.com'dan seçime özel ücretsiz değişim hakkı

- Enuygun.com yenilenecek olan İBB Başkanlığı seçimi döneminde oy kullanmak isteyen ancak o tarihe önceden planlanmış uçuşu olan İstanbullulara hava yolu kuralları dahilinde ücretsiz uçak bileti değişim imkanı sunuyor

Enuygun.com'dan seçime özel ücretsiz değişim hakkı
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İSTANBUL (AA) - Uçak bileti sitesi Enuygun.com, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine ilişkin kararı sonrasında, yolcuların biletlerinde değişiklik için bazı kolaylıklar sağlanacağını duyurdu.

Enuygun.com tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket önceden planlanmış uçuşu olan İstanbullulara hava yolu kuralları dahilinde ücretsiz uçak bileti değişim hizmeti veriyor.

Bu kapsamda, 6 Mayıs öncesinde alınan ve 23 Haziran'ı kapsayan gidiş ya da dönüş İstanbul uçuşları için hava yolunun ücretsiz değişim hakkı verdiği durumlarda, hizmet bedeli almadan değişim sağlanacak.

Konuya ilişkin detaylı bilgi, Enuygun.com'un 0850 333 88 88 numaralı ücretsiz çağrı merkezinden alınabiliyor.

Öte yandan, bazı hava yolu şirketleri seçimin yenilenmesi kararı sonrasında, yolcuların biletlerinde değişiklik ve iptal için bazı kolaylıklar sağlanacağını açıklamıştı.

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23 Haziran İstanbul SeçimleriEnuygunEnuygun.com
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