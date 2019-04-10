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Enuygun.com’dan tatil önerileri

- Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu: - "22 Nisan Pazartesi günü 1 gün izin alarak 4 gün, 2 ve 3 Mayıs’ta 2 gün izin kullanarak 5 gün tatil planları yapılabilir"

Enuygun.com’dan tatil önerileri
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İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, tatillerin Kıbrıs, Antalya gibi güney bölgelerde denize girme dönemine denk geldiğini belirterek, "22 Nisan Pazartesi günü 1 gün izin alarak 4 gün, 2 ve 3 Mayıs’ta 2 gün izin kullanarak 5 gün tatil planları yapılabilir. Bu dönemlerde İzmir ve Antalya’ya 250 TL’nin altında gidiş dönüş uçak bileti bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Enuygun.com açıklamasına göre, Enuygun.com Salı gününe denk gelen 23 Nisan tatilinde bir gün, Çarşamba gününe denk gelen 1 Mayıs tatilinde de 2 gün izin alarak toplam 9 günlük tatile çıkılabileceği önerisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, tatillerin Kıbrıs, Antalya gibi güney bölgelerde denize girme dönemine denk geldiğini belirterek, "22 Nisan Pazartesi günü 1 gün izin alarak 4 gün, 2 ve 3 Mayıs’ta 2 gün izin kullanarak 5 gün tatil planları yapılabilir. Bu dönemlerde İzmir ve Antalya’ya 250 TL’nin altında gidiş dönüş uçak bileti bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Enuygun.com’dan bilet satın alanların bahar tatillerinde en çok Antalya, İstanbul, Trabzon, İzmir ve Adana rotalarını tercih ettiğine dikkati çeken Hacıbayramoğlu, "23 Nisan ve 1 Mayıs tatillerinde yurtdışında vizesiz gidilen Saraybosna, Odessa, Kiev ve Belgrad en çok bilet alınan rotalar. Belgrad, Kiev ve Saraybosna’ya da 500 TL’nin altında bilet bulmak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

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