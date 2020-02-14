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EPDK 15 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve LPG piyasasında faaliyet gösterecek 15 şirkete lisans verdi.

EPDK 15 şirkete lisans verdi
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, aralarında Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketinin bulunduğu elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 4 şirkete tedarik ve 13 şirkete üretim ile LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirkete dağıtıcı lisansı verildi.

Öte yandan, elektrik piyasasında faaliyet gösteren 1 firmanın tedarik ve 5 firmanın üretim ile BP Petrolleri Anonim Şirketinin de aralarında bulunduğu LPG piyasasında faaliyet gösteren 4 firmanın depolama, 7 firmanın da dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
EPDKEnerji PiyasasıElektrikLPG
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