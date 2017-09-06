İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Er geç Türkiye’nin Avrupa Birliği için ne anlama geldiği anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

Aycı, canlı yayın konuğu olduğu BBC World Talking Business With Aaron programında açıklamalarda bulundu. Türk Hava Yolları'nın faaliyetleri ve başarılarına vurgu yapan İlker Aycı, bunun Türkiye’nin ekonomik büyümesine paralel olarak yıldan yıla daha da geliştiğini belirtti.

Program sırasında, geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakan’ı Angela Merkel’in "Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesini istemiyoruz" açıklamasını da anımsatan Aycı, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin sayın Merkel’in tasarrufunda olduğunu düşünmüyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, artık Birleşik Krallık gibi zor ekonomilerle nasıl ilerleyeceğini oturup düşünmeli. Türkiye’nin de AB ile göz ardı edilemeyecek sosyal ve ekonomik bir bağı var. Er geç Türkiye’nin Avrupa Birliği için ne anlama geldiği anlaşılacak."



