Erasmus+ ile geçen yıl 52 bin kişi Avrupa'ya gitti

ANKARA (AA) - Erasmus+ Programı, geçen yıl 52 binden fazla vatandaşa yurt dışında eğitim, öğretim, staj ve gönüllülük faaliyetlerine katılma imkanı sağladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Erasmus, 1987'de sadece yükseköğretim alanında 3 bin öğrencinin yararlandığı bir program olarak başlasa da gelinen noktada, milyonlarca kişiye dünyanın farklı ülkelerinde eğitim, staj ve gönüllülük çalışmalarında yararlanma imkanı sağladı, meslektaşlarıyla çalışmalarına vesile oldu.

"Socrates", "Leonardo da Vinci", "Hayatboyu Öğrenme", "Gençlik" gibi adlarla 7’şer yıllık periyotlarla uygulanan program, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca alınan karar doğrultusunda 2014-2020 dönemi için "Erasmus+" markası altında yeniden yapılandırıldı. Erasmus+ ile yükseköğretimin yanı sıra okul eğitimine, yetişkin eğitimine, mesleki eğitime ve gençlik alanındaki çalışmalara da hibe destekleri sağlanırken, bu programı 2004 yılından bu yana Türkiye Ulusal Ajansı yürütüyor.

Program, başta gençler olmak üzere kişilerin yabancı dil, girişimcilik, dijital beceriler gibi yeni nitelikler kazanmalarına, istihdam edilebilirliklerini artırmalarına, kültürler arası farkındalıklarını güçlendirmelerine, dezavantajlı kesimlerin toplumla uyumuna, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele edilmesine destek oluyor.

Erasmus+ kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarına hibe desteği sağlanırken, aynı zamanda kabul edilen kurumsal proje başvuruları sonucunda öğrenci, öğretmen, eğitim personeli, gençler ve gençlik çalışanlarına Avrupa’da eğitim fırsatları sunuluyor.

Program ile geçen yıl yükseköğretim, gençlik, mesleki, okul ve yetişkin eğitimi alanlarında 9 binden fazla proje başvurusu alınırken, bunlardan yaklaşık bin 600'ü için 100 milyon avro civarında hibe tahsis edildi. Söz konusu projeler vasıtasıyla 52 binden fazla vatandaşa yurt dışında eğitim, öğretim, staj ve gönüllülük faaliyetlerine katılma imkanı sağlandı.

Bu katılımcılardan "Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği" faaliyeti kapsamında 16 bin ve "Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği" faaliyeti kapsamında 11 binden fazlası Avrupa'da eğitim, öğrenim ve staj yaptı.

Geçen yıl yükseköğretim kapsamında öğrenim ve staj amacıyla en çok gidilen ülkeler ise Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve Fransa şeklinde sıralandı.

Son üç yıllık dönem

Erasmus+ öğretmenler ve diğer eğitim personeline öğretim faaliyetlerine katılım, işbaşı gözlem, yurt dışında yapılandırılmış kurslara ve eğitim faaliyetlerine katılım imkanlarının yanı sıra okulların öğrencileriyle stratejik ortaklık projelerine katılmalarına da imkan sağlıyor. Bu kapsamda 2014-2017 yılları arasında toplam bin 649 okul eğitimi projesi yapılırken, projelerle 19 binden fazla öğretmen ve öğrenci yurt dışı hareketliliklerine dahil oldu.

Mesleki eğitim öğrenicilerine ve personeline 2014-2017 yılları arasında toplam bin 443 mesleki eğitim projesi yapılırken, bu projelerle 43 binden fazla katılımcı bu alanda staj, eğitim ve kurumlar arasındaki ortak çalışmalar için yurt dışına gitti.

Aynı dönemde 154 yetişkin eğitimi projesi çerçevesinde 8 bin 400 katılımcı Avrupa ülkelerini görme fırsatı buldu.

Gönüllülük ve değişim programları çerçevesinde de söz konusu 3 yıllık dönemde toplam bin 413 proje yapılırken, bu projelerden 5 binden fazla katılımcı yararlandı.

Öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personele de eğitim alma ve ders verme imkanları sunan Erasmus+ ile 2014-2017 yılları arasında yükseköğrenim gören 61 bin 500 kişi öğrenimlerine yurt dışında devam etti veya staj faaliyetlerinden yararlandı.

2017 yılı dönüm noktası oldu

Erasmus+ için 2017, sadece yükseköğretimdeki değil eğitim ve gençlik alanındaki her kurumu ve her bireyi içine aldığını göstermek açısından önemli bir yıl oldu.

AB üyesi ülkeler, üye olmayan İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve aday ülke statüsündeki Türkiye ve Makedonya'nın da yararlandığı programın 30. yıl dönümü kapsamında geçen yıl tüm Avrupa genelinde yıl boyunca konferanslar, forumlar, diyaloglar, tartışmalar ve sergiler gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, programın sadece yükseköğretim alanında değil okul eğitimi, yetişkin ve mesleki eğitim, gençlik ve spor alanlarında da destek verdiği vurgulandı.

Sadece yükseköğretim değişimlerinden 30 yılda tüm Avrupa’da yararlanan öğrenci sayısı 4 milyon 400 bine ulaştı. Programın 30 yıllık geçmişinde yükseköğretimin yanı sıra 1 milyon 400 bin katılımcı gençlik değişimlerinden, 1 milyon 300 bin öğrenci mesleki eğitimden yararlandı. Yine aynı dönemde 1 milyon 800 bin eğitim ve gençlik çalışanı, 100 bin genç gönüllü ve 100 bin lisansüstü eğitim öğrencisi programdan hibe aldı.

Toplam olarak bakıldığında ise 9 milyon kişi bu program aracılığıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim aldı, ders verdi, staj yaptı, gönüllülük programında görev aldı ve mesleki çalışmalarda bulundu.