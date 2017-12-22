Erasmus sayesinde 6 bin Fransız Türk dostu oldu

İSTANBUL (AA) - SEMRA ORKAN - Türkiye'nin 2004'ten bu yana yer aldığı öğrenci değişim programı Erasmus ile Türkiye'den 7 bin öğrenci Fransa'ya giderken, 6 bin Fransız öğrenci de Türkiye'ye geldi.

İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda düzenlenen Erasmus etkinliğinde, Türkiye ve Fransa'dan programa katılan öğrenciler bir araya geldi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransız ve Türk öğrencilerin kaynaşmasını ve tanışmasını sağlayan Erasmus programı hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Erasmus'un 30. yılının kutlandığını söyledi.

Erasmus'un son yılların en başarılı programı olduğunu vurgulayan Fries, program sayesinde milyonlarca Avrupalının kendi ülkelerinden çıkıp farklı bir ülkeye gitme şansı elde ettiğini, dünyaya açıldığını ve yabancı dil öğrendiğini kaydetti.

Büyükelçi Fries, program sayesinde öğrencilerin uluslararası alanda başarılı olmalarını sağlayacak deneyim kazandıklarının altını çizerek, "Araştırmalar gösteriyor ki Erasmus öğrencileri, kendi ülkelerinde kalan öğrencilere göre çok daha başarılı ve bağımsız oluyor, tek başına hareket edebiliyor. Hatta program birçok öğrencinin eşleriyle tanışıp evlenmelerini de sağladı. Çok fazla Erasmus bebeği doğdu." diye konuştu.

- "2004'ten bu yana Türkiye Erasmus'tan faydalanıyor"



Erasmus programının Fransa-Türkiye arasında çok iyi işlediğini anlatan Fries, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2004'ten bu yana Türkiye Erasmus'tan faydalanıyor. Öğrenci değişim programı kapsamında 2004'ten beri 13 bin öğrenci Türkiye ile Fransa arasında gidip geldi. Türkiye'den 7 bin öğrenci gitti, Fransa'dan 6 bin öğrenci Türkiye'ye geldi. Gördüğünüz gibi gayet dengeli bir sayı. Aynı zamanda öğretmenler de gidip geliyor. 3 bin profesör de Erasmus programından faydalandı. 2 bin 200 Fransız öğretmen Türkiye'ye geldi. 800 Türk öğretmen de Fransa'ya gitti. Program ile Fransız ve Türk üniversiteler arasında birçok anlaşma imzalandı. 150 Fransız üniversitesi ile 50 Türk üniversitesi iş birliği içinde çalışıyor. Erasmus öğrencileri, eğitim aldığı ülkelerde iş bulup kalabiliyor. Mesela bir Fransız öğrenci, Türkiye'de bir Fransız firmasında çalışabiliyor. Aynı şekilde Fransa'ya giden Türk öğrenci de Fransa'da iş bulabiliyor."

Fries, programın içeriğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bu fikirde olduğunu söyledi.

- "Erasmus iş hayatında çok büyük artı sağlıyor"

Başkonsolos Fries, Erasmus'tan başladığı tarihten itibaren 5 milyon öğrencinin faydalandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Erasmus, öğrenciler arasında çok popüler ve sevilen bir program, iş hayatında da çok büyük artı sağlıyor. Fransa'dan Türkiye'ye gelen Türkiye'den Fransa'ya giden öğrenciler kültür elçisi, büyükelçi gibi görev yapıyor. Üniversite eğitimimi 1985'te bitirdim, Erasmus ise 1987'de başladı. Kısa bir süreyle programı kaçırdığım için hep üzüldüm. O kadar isterdim ki İstanbul gibi gibi boğaz kenarında bir yerde okumayı. Genel anlamda baktığımızda Fransa'da eğitim gören 3 bin 500 Türk öğrenci var, 600'ü Erasmus kapsamında gelmiş. Bu çok ciddi bir rakam. Öğrenciler gittikleri ülkenin dilini öğrenme şansı elde ederken, o ülkenin tarihini ve kültürünü de yakından tanıyor."

Fransa'nın tarihsel açıdan Türk öğrencilerin kalbinde farklı bir yeri olduğunu belirten Fries, Fransa ve iki ülkenin yüz yıllardır süren ilişkileri olduğunu, Türkiye'de Fransızca eğitim veren Galatasaray Lisesi gibi çok önemli okullar bulunduğunu, bu okullarda 10 bin öğrencinin eğitim aldığını ve bu öğrencilerin üniversite için Fransa'yı tercih ettiğini söyledi.

- "Türkiye'de kalmak istiyorum"

Erasmus programı ile Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci Fanny Bonneau, kültürel açıdan Türkiye ile Fransa arasında çok büyük farklar olduğunu belirterek, "Erasmus ile Türk kültürüne adapte olduğumu söyleyebilirim. Erkek arkadaşım Türk olduğu için Türkiye'de kalmak istiyorum. 3-4 aydır buradayım, şu ana kadar çok az Türkçe öğrenebildim." diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Sibel Boşatı, Erasmus kapsamında 7 ay Fransa'da eğitim gördüğünü ifade ederek, "Çok memnun kaldım. Buraya döndüğümde bölüm birincisi oldum. Mezun olduktan sonra Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışmak istiyorum. Fransa'ya gittiğimde çok güzel karşılandım." dedi.

Etkinliğe katılan Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis de 6 aydır Türkiye'de yaşadığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Türk halkı beni çok sıcak karşıladı ve saygı gösterdi. Bu beni çok etkiledi. Türk insanı ile aramda karşılıklı sevgi oluştu. Türk insanı çok sıcak, ev sahipliği çok güzel. Bu tür değerler Türkiye'nin en önemli özelliği, ben de bu verilenler karşısında sahaya çıkıp, üzerime düşeni yapıp, onlara karşılık vermeye çalışıyorum."