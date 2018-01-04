Erbaa üzümünün sirkesi marka olma yolunda

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yetiştirilen üzümlerden sirke yapılarak ilk etapta yaklaşık 5 bin şişe üretildi.

İlçede 17 bin dekar alanda 7 bin ton üretilen Erbaa bağ yaprağı, yurt içinin yanı sıra Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Avusturya'ya da gönderiliyor.

Erbaa Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yürütülen çalışma ile ilçede yetiştirilen üzümden yüzde 100 doğal sirke üretildi.

Yaklaşık 5 bin şişe üretilen üzüm sirkesi, etiketlenerek kaymakamlık, belediye ve Erbaa TSO'ya gelen konuklara hediye olarak veriliyor.

Kaymakam Bülent Karacan, ilçede üretilen üzümün bugüne kadar sadece yaprağının Erbaa'da değerlendirildiğini, meyvesinin ise dışarıyla satıldığını söyledi.

Erbaa üzümünün yaprağı gibi ayrı bir kalitesi bulunduğunu belirten Karacan, şeker oranının yüksekliğiyle diğer türlerden ayrıldığını anlattı.

- "Şimdiye kadar bütün geri dönüşler olumlu"

Bu konuda ne yapabileceklerini düşündüklerini dile getiren Karacan, şöyle devam etti:

"Öncelikle sirke yapalım, bir deneyelim istedik. İki ayrı şişede yaklaşık 5 bin ambalajladık. Kullanıcılardan tek bir isteğimiz var. O da bize geri dönüş sağlamaları. Şimdiye kadar bütün geri dönüşler olumlu. Çok hoş bir tadının olduğu şeklinde geri dönüşler oldu. Bundan sonra bunu bir fizibilite çalışması olarak değerlendirip yatırımcılara sunup, 'Biz bunu denedik, gerçekten oldu. Damak tadına uygun Erbaa üzümünden oluyor.' diye yatırımcılara raporlayıp üzümümüzün işlenmesini, sirke yapılmasını sağlayacağız."

Karacan, bundan sonra üzümden "sarı pekmez" denilen Erbaa pekmezi yapmayı da hedeflediklerine işaret ederek, "Bunun dışında üzümümüzü kurutarak işlenmiş şekilde piyasaya sunmayı hedeflemekteyiz. Pekmez, kuru üzüm, sirke anlamında bunu değerlendirip Erbaa üzümünün dünya çapında kalitesinin anlaşılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.