Erbakan Vakfı Genel Başkanı Erbakan:

UŞAK (AA) - Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Müslüman ülkeler emperyalist, siyonist güçlerin hedefinde. Irak, Suriye, Yemen, Sudan, Libya'nın bölünüp parçalandı, sıra Türkiye ve İran'a geldi." dedi.

Erbakan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Erbakan Vakfı Uşak Temsilciliği tarafından düzenlenen "Milli Görüş İkinci 40 Yıl" isimli konferansta yaptığı konuşmada, siyonistlerin Müslüman ülkeleri parçalamak, güçsüzleştirmek için mezhep farklılıklarını ve ırkçılık kozunu kullandıklarını söyledi.

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 30 yıl önceki konuşmalarında bugün yaşananlara işaret ettiğine dikkati çeken Fatih Erbakan, "Müslüman ülkeler emperyalist, siyonist güçlerin hedefinde. Irak, Suriye, Yemen, Sudan, Libya'nın bölünüp parçalandı, sıra Türkiye ve İran'a geldi. Kürt'ü, Türk'e, Türk'ü Arap'a, Sünni'yi Şii'ye düşman ederek bunu yapıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin dış güçlerin hedefinde olduğunun altını çizen Erbakan, Türkiye'de iktidarın "Milli Görüş" çizgisinden uzaklaştığını anlatarak, bir an önce "Milli Görüş" çizgisine dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Hükumetin ekonomik sömürüyü ortadan kaldıracak adımlar atmadığını iddia eden Erbakan, şunları kaydetti:

"15 yıldır iktidarda bulunanlar 436 milyar dolar devlet bütçesinden borç faizi ödedi. Bu rakamları iktidar açıklıyor, ben demiyorum, eski parayla '2018 yılında Türkiye 75 katrilyon, 2019'da 90 katrilyon, 2020 yılında 100 katrilyon borç faizi ödeyeceğim' diyor. Bu para vergilerle toplanıyor, bu para borç veren siyonistlere borç faizi olarak ödeniyor. İşte Türkiye böyle sömürülüyor. 80 milyon milletin emeği alın teri vergi olarak toplanıyor, borç faizi olarak ödeniyor. Türkiye borç ve faiz ekonomisini bir an önce terk etmeli. Bunu Kemal Derviş de yapıyordu, Mesut Yılmaz da, Tansu Çiller de, Süleyman Demirel de yapıyordu. İktidar da şu an aynı şeyi yapıyor."















