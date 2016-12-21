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Erbil'de İKDP karargahı önündeki saldırı

- IKBY hükümeti, saldırıyı kınadı

Erbil'de İKDP karargahı önündeki saldırı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) Erbil'deki karargahı önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.

Hükümetin resmi sitesinden yayımlanan açıklamada, "İKDP'nin karargahı önünde önünde meydana gelen terör saldırısını ve bunun arkasındakileri şiddetle kınıyoruz. Patlama sonucu şehit olanların yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olayın faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceği belirtilen açıklamada, "Bu terör eyleminin arkasında olanlara şunu belirtmek isteriz ki halkımız ve ulusumuza karşı gerçekleştirilecek her türlü plan bertaraf edilecektir." denildi.

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ErbilIKBYİKDP
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