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Erbil'deki Türkmenler, siyasi geleceklerini görüştü

-ITC Erbil Milletvekili Maruf: -"Gayrimeşru referandum sonrası yaşanan siyasi değişim sürecinde Türkmenlerin aktif rolünün olması gerekiyor" -" Kerkük, Türkmen şehridir ve ana merkezimizdir. Orada tüm etnik yapıların içerisinde yer alacağı ortak yönetim çağrımız söz konusu" -ITC Erbil Gençlik Teşkilatı Başkanı Hadi: -"Türkmen liderlerin karar merciinde yer alması için doğru politika üretmesi lazım"

Erbil'deki Türkmenler, siyasi geleceklerini görüştü

ERBİL (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği gayri meşru referandumundan sonra ortaya çıkan yeni siyasi süreçte Türkmenlerin aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Erbil'deki Türkmen siyasetçi ve Türkiye üniversitelerinden mezun akademisyenler, ITC bürosunda toplanarak, referandum sonrası Türkmenlerin siyasi geleceğini değerlendirdi.

AA muhabirine konuşan Maruf, "Gayri meşru referandum sonrası yaşanan siyasi değişim sürecinde Türkmenlerin aktif rolünün olması gerekiyor. Türkmenlerin IKBY ve tartışmalı bölgelerdeki siyasi kararlarda yer alması gerektiği kanaatindeyiz. Kerkük, Türkmen şehridir ve ana merkezimizdir. Orada tüm etnik yapıların içerisinde yer alacağı ortak yönetim çağrımız söz konusu." dedi.

Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde etnik yapılar arasında sorunları çıkmamasına özen gösterilmesi gerektiğini kaydeden Maruf, bu bölgelerdeki Türkmen-Kürt ve Türkmen-Arap ilişkilerinin korunmasının önemine dikkati çekti.

Maruf, "Türkmenlerle Kürtler iki kardeş halktır ve bu böyle sürecek. Türkmenler, Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri Irak'ta hiçbir yapıya zarar vermedi, herkesin hakkın savundu ve ortak yönetimden yana oldu." diye konuştu.

ITC Erbil Gençlik Teşkilatı Sorumlusu Bedir Hadi de, referandum sonrası Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde yeni siyasi sürece girildiğini dile getirerek, "Türkmen liderlerin karar mercisinde yer alması için doğru politika üretmesi lazım." dedi.

Türkmenlerin siyasi geleceğini görüşmek üzere Erbil'deki siyasetçi, akademisyen ve kanaat önderleriyle sık sık toplantı düzenledikleri bilgisini de veren Hadi, Türkmenlerin geleceğe daha güçlü şekilde hazırlanmasının önemine işaret etti.




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Aydın MarufErbilITC
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