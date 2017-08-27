ERC'den Arakan çağrısı

ANKARA (AA) - Avrupa Rohingya Konseyince (ERC), Myanmar'ın Arakan eyaletinin Maungdaw bölgesinde polis ve sınır karakollarına düzenlenen saldırılar ve sonrasındaki çatışmalar nedeniyle bölgedeki Arakanlı Müslümanların (Rohingya) durumundan endişe duyulduğu bildirildi.

ERC'den yapılan yazılı açıklamada, Maungdaw'da yaşananların "kaygı verici" olduğu vurgulanarak, uluslararası toplum, "Arakan eyaletinde koruma ve güvenliği acilen sağlamaya" çağrıldı.

Arakanlı Müslüman kadın ve erkeklerin ormana sığındığı ya da Myanmar-Bangladeş sınırını geçmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, Bangladeş'in sınır güvenliğini sertleştirmesi ve Arakanlı Müslümanları geri çevirmesi sebebiyle çok sayıda Arakanlı Müslümanın sınır bölgesi Naf River'da sıkışıp kaldığının altı çizildi.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan önderliğindeki Arakan Danışma Komisyonunun raporunun sunulmasıyla söz konusu saldırıların gerçekleştirilme zamanının bir tesadüf olmadığının vurgulandığı açıklamada, "(Saldırılar) Komisyonun Rohingyalara vatandaşlık, serbest dolaşım, sağlık ve eğitim hizmetleri, insani yardım ve basına erişim hakkı tanımayı öngören tavsiyelerini baltalamak için hesaplanmış saldırılardır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede süren çatışmalarda tüm Arakanlı Müslüman topluma karşı orantısız güç kullanıldığı ve bunun ciddi sayıda sivil ölümüne yol açtığına dair duyumlar alındığı da kaydedildi.

Maungdaw'da çatışmalar devam ederken cuma gününden bu yana bölgede yaşamını yitirenlerin sayısı 96'ya çıkmıştı.

Cox's Bazar'daki mülteci kampında kalan Arakanlı Müslümanların lideri Muhammed Nur, dün yaptığı açıklamada, 100 bin kadar Arakanlı Müslüman'ın Myanmar-Bangladeş sınırında toplandığına dair duyumlar aldığını ancak net sayının bilinmediğini aktarmıştı.

Arakan eyaletinde geçen yıl ekim ayında polis kontrol noktalarına yapılan ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı.

Operasyonlar nedeniyle 90 binden fazla Arakanlı Müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı. Rohingya azınlığın temsilcileri, operasyonlarda bugüne kadar yaklaşık 400 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

BM bölgede yaşananları aydınlığa kavuşturmak üzere kendi araştırma komisyonunu görevlendirmiş ancak Myanmar hükümeti komisyon üyelerinin bölgeye erişimini engellemişti. Eski BM Genel Sekreteri Annan öncülüğünde Suu Çii'nin desteğiyle oluşturulan Arakan Danışma Komisyonunun hükümete sunduğu tavsiye raporu ise kısa süre önce kamuoyuna açıklanmıştı.