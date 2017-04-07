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Erciyes Üniversitesindeki ByLock operasyonu

- Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 üniversite görevlisi adliyeye sevk edildi

Erciyes Üniversitesindeki ByLock operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 Erciyes Üniversitesi personeli adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Erciyes Üniversitesinde görevli akademisyen ve memurlar H.İ.K, M.A, D.T, S.K. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan B.D.E'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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