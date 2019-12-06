Erciyes’in şehir ekonomisine katkısı 100 milyon dolar

Erciyes Kayak Merkezi’nin kent ekonomisine katkısını kaydeden Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, şunları söyledi:

“Jeolojik araştırmalara göre yaklaşık 1 milyon yaşında olan Erciyes Dağı’na, bugüne kadar 200 milyon doların üzerinde yatırım yapıldı. Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasındayız. Farklı zorluk derecelerinde 100 kilometreyi geçen kayak pistlerimiz ile dünyanın en iyi yönetilen dağlarından birisiyiz. Erciyes Kayak Merkezi’nde, bu sezon 2.5 milyona yakın kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Erciyes’in şehir ekonomisine katkısı yaklaşık 100 milyon dolar” dedi.



Kayseri’den turizm temsilcileri, İstanbul’da seyahat acentaları ile buluştu



THY Kayseri Satış Müdürlüğü tarafından İstanbul’da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi Tanıtımı” toplantısı, 4 Aralık Çarşamba günü, Artaş Grubu bünyesindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul’un ev sahipliğinde yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, THY Kayseri Satış Müdürü Fatih İnan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. H. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Kültür Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu’nun aralarında bulunduğu, kamu ve yerel yönetimlerin yetkilileri ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı.



Bacalı sanayide lider olan Kayseri, bacasız sanayide de atağa geçti



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Kayseri’nin sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini paylaşmak için bugün bir aradayız. 6 bin yıllık tarihiyle medeniyetlerin merkezi olan kentimiz, ticaretin merkezidir ve İpek Yolu’nun üzerindedir. Bacalı sanayide lider olan Kayseri’miz, bacasız sanayide de atağa geçerek, bugüne kadar sanayide elde ettiği başarısını, turizmde de göstermeye devam ediyor. Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın sayılı kayak merkezleri arasındadır. Ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapan Erciyes’e, Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus’tan carter uçakları iniyor. Avusturya’dan Almanya’ya, Dubai’den Lübnan’a dünyanın dört bir yanından kayak severler, Erciyes’i keşfetmeye geliyorlar. Kayseri Cumhuriyet Meydanı açık hava müzesi gibidir ve 6 medeniyetin eserlerini görebilirsiniz. Özetle, tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, Erciyes Kayak Merkezi, Kapuzbaşı Şelalesi, Kuş Cenneti, Yılkı Atları, balon turları ve tüm ilçelerimizdeki zenginliğimiz ile kentimizi tanıtmaya ve gelen misafirlerimizi Türk misafirperverliği ile ağırlamaya devam edeceğiz. Kamu, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri ile yaptığımız iş birliğiyle, kentimizi henüz keşfetmeyenlere potansiyelimizi anlatmayı artırarak sürdürüyoruz” dedi.



Fatih İnan: “Zengin ürün çeşitliliğimizi, hedef pazarlara tanıtmaya devam edeceğiz”



THY Kayseri Satış Müdürü Fatih İnan, şunları kaydetti:

“Kayseri ve turizm denilince, akıllara ilk Erciyes Dağı ve kış turizmi geliyor. Oysa Kayseri, sahip olduğu potansiyel ile kış turizminin yanı sıra, tarih-kültür, inanç, gastronomi, sağlık gibi geniş bir ürün çeşitliliği sunuyor ve bu zenginliğin tanıtılması için birçok etkinlik yapmaya devam ediliyoruz. Örneğin, geçtiğimiz iki hafta önce gastronomi turizmi çalıştayı yapıldı ve buradan hayata geçirilecek değerli çıktılar elde edildi. THY Kayseri olarak, bu yılın ilk 11 ayında, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland’ın aralarında bulunduğu yaklaşık 10 ülkeden acentalar, tur operatörleri, basın mensupları ve sosyal medya fenomenlerinin ağırlanmasına katkı verdik. Daha çok acentaya ulaşmak için hedeflenen pazarlarda workshoplar düzenlenmesine katkılar veriyoruz. Kayseri’nin tanıtımı noktasında kentteki diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliğimiz başarıyla devam ediyor” dedi.



Süleyman Çetinsaya: “Ülkemizin tanıtımı ve turizmi için elimizden geleni yapıyoruz”



Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, şunları anlattı:

“42 yıldır inşaat işleriyle uğraşıyorum. Konutlar, AVM’ler, oteller yapıyoruz. Türkiye’ye hizmet etmek için grup olarak çalışmaya aralıksız devam ediyoruz. 30 yıldır da turizme hizmet ediyoruz ve 6 tane otelimiz var. Ülkemizin tanıtımı ve turizmi için elimizden geleni ekip arkadaşlarımız ile yapmaya gayret ediyoruz. Kayseri’mizin tanıtımı bizim için çok önemlidir. Bugün burada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları ve sektör temsilcileri ile beraber olmak çok önemlidir. Kayseri, 6 bin yıllık tarihi olan bir şehir. Yurtdışına gidince çok az tarihi yerleri olan yerleri bile bizlere tarih diye gösteriyorlar. Bizim henüz yeterince tarihi ve kültürel zenginliğimizi tanıtamadığımızı düşünüyorum. Bu noktada, birlikte yaptığımız tanıtım faaliyetlerinin sürdürülebilir olarak devam etmesini değerlidir. Kentimizde Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Erciyes AŞ, THY Kayseri, Üniversitemiz ve özel sektör dahil tüm kurum ve kuruluşlar her türlü katkıyı yapıyorlar. Kayseri’nin en büyük sansı, belediye başkanlarımızdır. İki şey önemlidir, dürüst ve çalışkan olunmalıdır. Kentimizin, dürüst ve çalışkan belediye başkanları olmuştur. Aynı zamanda Kayseri, çok hayır sahibidir, okul ve cami gibi birçok tesisler, hayırseverler tarafından yapılmıştır” dedi.



Recep Arifoğlu: “Kayseri, zengin turizm potansiyeline sahip”



Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, şunları söyledi:

“Anadolu’nun incisi kadim şehir Kayseri’miz, 6 bin yıllık tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, Kapuzbaşı Şelalesi, Erciyes Kayak Merkezi, yeni yeni keşfedilmeye başlanan ve dünya tarihine ışık tutan zengin arkeolojisi, bu sene başlatılmış olan balon turları ile çok zengin bir potansiyele sahiptir. Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa’dakiler gibi gerçek kış sporları merkezi olup, dünyanın sayılı kayak merkezleri arasındadır. Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri THY, Erciyes AŞ ve Meslek Birliğimiz TÜROB’la beraber yürüttüğümüz tanıtma faaliyetlerinin sonuçları, kısa sürede karşılığını vermiştir. Hem Erciyes Kayak Merkezi, hem de Kapadokya’da oluşan destinasyonlar yabancı tur operatörleri tarafından yoğun ilgi görmüş olup, Kayseri’miz, Rusya, Ukrayna, Polonya, Ortadoğu ve Belarus’lu tur operatörleri tarafından seyahat kapsamına alınmıştır. Kayseri’deki Radisson Blu otelimiz marka değeri olarak, Radisson Blu otellerinin arasında misafir memnuniyetinde dünya ikincisi seçilmiştir ve bu başarı devam etmektedir” dedi.



Dr. Murat Cahid Cıngı: Gelişmiş kayak altyapısı ve “suni kar üretme sistemlerine” sahibiz



Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin en gelişmiş kayak altyapısı ve “suni kar üretme sistemlerine” sahibiz. Farklı zorluk derecelerinde 100 kilometreyi geçen kayak pistlerimiz, telesiyej, telekabin, gondol gibi halk arasında ‘teleferik’ olarak bilinen mekanik tesislerin yanı sıra, yürüyen band (magic carpet), çocuk oyun alanları, eğitim alanları, kızak alanları gibi kayak dışı eğlence aktivitelerini besleyecek baby lift, snow tubing, tırmanma duvarları gibi imkanlarımız bulunuyor. Bugün Alp’lerde ne varsa, Erciyes’de vardır. Nitekim Erciyes, kent merkezine yakınlığı, sunduğu tarihi, kültürel, gastronomi zenginliği ve Kapadokya’ya yakınlığı ile dünyadaki diğer kayak merkezlerine oranla daha fazla artı değere sahiptir. Erciyes’te, ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bir dünya kupası denildiğinde, bu etkinlik 35 ülkede 2.5 milyar insana yayın ile ulaşmak ve tanıtımımızı yapıyor olmak anlamına da geliyor. Yaptığımız uluslararası organizasyonlar ile ülkemizin, kentimizin ve Erciyes’in tanıtımına değer katmaya devam ediyoruz. Erciyes, dünya kayak otoriteleri ve dünyanın en iyi kayakçıları tarafından tescil edilen ve kayak severlerin yoğun ilgi gösterdiği bir kış turizmi merkezi olmuştur” dedi.

