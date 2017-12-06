Erdoğan-Abdullah ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm dünyaya şu çağrıyı yapmak istiyorum; Kudüs'ün Birleşmiş Milletler kararlarıyla da defalarca teyit edilmiş hukuki statüsünü değiştirecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır. Hiç kimsenin kişisel hevesleri uğruna milyarlarca insanın kaderleriyle oynamaya hakkı yoktur. Böylesi bir adım sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ağustos ayında gerçekleştirdiği Ürdün ziyaretinin ardından Kral Abdullah'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Kral Abdullah'a ve heyetine "Hoşgeldiniz" dedi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 70. yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan, "Ürdün'ün Feto karşısında izlediği kararlı tutum ve ülkemizle sergilediği dayanışmayı şahsım, milletim takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki 1 milyar dolar civarına taşınan ticareti yatırımlar ve büyük projelerle daha da artıracaklarını dile getiren Erdoğan, son 5-6 yıllık dönemde imzalanan serbest ticaret, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile vize muafiyeti anlaşmalarının ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Ekonomik ilişkilere daha dengeli bir yapı kazandırma arzusunda olduklarını vurgulayan Erdoğan, bu yönde bazı adımları attıklarını, yeni adımlar atmayı da sürdüreceklerini bildirdi.

Ticaret, savunma sanayi, altyapı yatırımları ve turizmin ciddi bir işbirliği potansiyeli barındırdığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye ile Ürdün arasındaki kültürel etkileşim ile öğrenci değişiminin de geliştiğini görüyoruz. Bu yıl 50 Ürdünlü öğrenciye Türkiye burslarıyla ülkemizde üniversite imkanı sunduk. TİKA da çok farklı alanlarda Ürdün'de ciddi projeler yürütüyor. İnşallah bu çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte devam ettireceğiz." dedi.

- "Kudüs tüm Müslümanların 'harim-i ismeti'dir, göz bebeğidir"

Görüşmelerinde bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldıklarını ve bugünkü görüşmelerinin en önemli başlığını Kudüs'teki gelişmelerin teşkil ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazası hususunda Ürdün ile aynı hissiyatı paylaşıyoruz. Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi olarak oynadığı kritik rolü çok önemsiyoruz. Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım tüm İslam aleminde infiale sebep olacaktır. Bu, barış zeminini dinamitleyecek, bölgemizde yeni gerilimlerin, yeni çatışmaların fitilini ateşleyecektir. Kudüs tüm Müslümanların 'harim-i ismeti'dir, göz bebeğidir. Kimden gelirse gelsin bu tarihi hakikati göz ardı eden her yaklaşımın sonu hüsrandır, felakettir. Bölgemizin huzur, barış ve güvenliği iç politik hesaplara kurban edilemeyecek kadar önemlidir.

Ortadoğu'da istikrar için yegane yol 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak olağanüstü zirveyi inşallah az önce değerli kardeşimle de içeride müzakerelerimizi yaptık, 13 Aralık'ta İstanbul'da liderler zirvesi olarak toplayacağız. Liderler zirvesinin bir gün öncesinde de yine dışişleri bakanlarımız ön hazırlıkları yapmak suretiyle çarşamba günü yapılacak liderler toplantısında da alınacak kararlarla birlikte biz sonuç bildirgesini oradan tüm dünyaya açıklayacağız."

"İslam dünyasının Kudüs'ün statüsünün korunması noktasında bir ve beraber hareket etmesi çok önemlidir." ifadesini kullanan Erdoğan, Arap Ligi Dönem Başkanı olan Kral Abdullah ile bu süreçte yakın diyalog halinde olmaya önem verdiklerini bildirdi.

- "Böylesi bir adım sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünyaya şu çağrıyı yapmak istiyorum; Kudüs'ün Birleşmiş Milletler kararlarıyla da defalarca teyit edilmiş hukuki statüsünü değiştirecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır. Hiç kimsenin kişisel hevesleri uğruna milyarlarca insanın kaderleriyle oynamaya hakkı yoktur. Böylesi bir adım sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah ile Suriye ve Irak'taki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Erdoğan, "Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne büyük önem veriyoruz. Ürdün'ün de bu bağlamdaki gelişmeleri yakından takip ettiğini, bizimle aynı endişeleri paylaştığını gördük. Suriye ve Irak'ı terk etmek zorunda kalan milyonlarca kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye 3 milyon, Ürdün ise 1 milyonun üzerinde Suriyeli'yi misafir ediyor. Önümüzdeki dönemde bu konulardaki iş birliğimizi bölgenin barış güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacak şekilde daha da güçlendireceğiz." dedi.





Kral Abdullah'ın ziyaretinin iki ülke ve bölge için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Kendilerini eşleriyle beraber ağırlamaktan mutluluk duyduğumu özellikle ifade ediyor, buradan tüm Ürdünlü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi sunuyorum." diye konuştu.