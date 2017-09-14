Erdoğan-Al Sani görüşmesi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Al Sani'nin çalışma ziyareti vesilesiyle gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Körfez'de, Katar ekseninde yaşanan krizin de ele alındığı görüşmede, soruna diplomatik yollardan çözüm bulmanın gerekliliği vurgulandı.

Başta Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmelere değinen Erdoğan ve Al Sani'nin, Türkiye ve Katar arasındaki mevcut iş birliğini her alanda daha da geliştirme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri öğrenildi.