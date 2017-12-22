Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ve Filistin Devlet Başkanı ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs konusunda, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bu akşam telefonda görüştü

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ve Filistin Devlet Başkanı ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs konusunda, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmelerinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dün alınan kararla, ABD'nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Görüşmelerde, dün yapılan oylama sonucunun bölgenin barış ve istikrarı açısından da büyük önem taşıyan Kudüs konusunda BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlılığı ortaya koyduğuna da işaret edildi.

Alman mevkidaşına karara verilen destekten dolayı teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, oylamada Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de duyarlı bir tavır sergilemelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere ivme kazandırmak için karşılıklı olarak çaba harcamanın önemine de dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin Kudüs konusundaki tutumunun hatalı olduğunun tüm dünya tarafından tescil edilmesinden memnuniyetlerini ifade ettikleri görüşmede, önümüzdeki süreçte de Filistin devletine uluslararası sahada desteğin güçlendirilmesi için koordinasyon halinde birlikte çaba harcama konusunda mutabık kaldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kudüs meselesinde de Filistinlilere öteden beri verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında tüm Türk halkına müteşekkir olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun Kudüs ile ilgili aldığı kararı, gün içinde Suriye'de Doğu Guta'ya insani yardımların ulaştırılması meselesiyle ilgili olarak aradığı Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmüştü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Almanya CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFilistin Devlet Başkanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5