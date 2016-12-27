Erdoğan-Conde ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Afrika'daki tüm etkisini azaltmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Tüm Gülen okullarının kapatılması için diğer Afrika ülkeleri ile birlikte çalışacağız. Bana ve hükümetime bu konuyla ilgili güven duyabilirsiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Conde, Türkiye'nin çok derin tarihe sahip, büyük bir ülke olduğunu belirtti.

19. yüzyıl boyunca birçok emperyalist güçle karşı karşıya kalan Türkiye'yi bölmek isteyenler olduğunu ancak Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bugünkü Türkiye'nin kurulduğunu anlatan Conde, Adnan Menderes döneminde de ülkenin çok geliştiğini ancak askeri darbelerin Türkiye'yi 25 yıl geriye götürdüğünü söyledi.

"Ama biliyoruz ki şu son 15 yılda Türkiye uluslararası arenada çok saygı gören bir ülke." diyen Conde, Afrika ülkelerinin Türkiye'yi çok iyi tanımadığını, kendilerinin Türkiye'yi Afrika'ya tanıtmak istediğini dile getirdi. Conde, kendilerinin teknoloji ve kültür konularında Türkiye'den öğreneceği çok şey olduğunun altını çizdi.

Gine Cumhurbaşkanı Conde, 15 Temmuz darbe girişimi, Suriye ve sınırda yaşanan olaylardan dolayı Türkiye'nin gündeminin çok yoğun olduğunu vurgulayarak, "Hep birlikte terörle mücadele ediyoruz. Kaddafi döneminin sona ermesinden bu yana Afrika'da çok önemli bir terör dalgası başladı. Bu Türkiye için değil, Afrika için de bir sorun." diye konuştu.

Ülkesinin tarım konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını ve doğal kaynaklarından çok fazla istifade edemediğini söyleyen Conde, demokratik geçiş sonrasında artık ülke olarak birçok alanda yeni bir ivme kazanmak ve bu çerçevede Türk yatırımcıları ülkelerinde görmek istediklerini ifade etti.

İki ülkenin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde vizelerin de kalkacağını dile getiren Conde, işbirliğini de daha derinleştireceklerini belirtti. Conde, "Türkiye'ye daha sık gelinmesi gerektiğini ve Türkiye'deki güvenlik durumunun son derece olumlu olduğu mesajını vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Conde, şunları söyledi:

"15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye büyük bir mücadele başlattı, birliğini güçlendirdi ve cesareti, kararlılığından dolayı Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyoruz, vizyonunu da takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin, bu darbe girişiminden sonra çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacağını biliyoruz."

Kendisinin de Afrika Birliği dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin çıkarları ile birliğin çıkarlarının örtüşmesi için elinden geleni yapacağını vurgulayan Conde, "Türkiye'nin Afrika'ya, Afrika'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye, Afrika için bir şanstır, Afrika Türkiye için bir şanstır. Bütün bunlardan dolayı tüm halklarımız bunlardan istifade etsin diye elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Konuk Cumhurbaşkanı, darbe girişiminin arkasında FETÖ olduğuna yönelik inancını dile getirerek, "Bu yüzden de Afrika'daki tüm etkisini azaltmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm Gülen okullarının kapatılması için diğer Afrika ülkeleri ile birlikte çalışacağız. Bana ve hükümetime bu konuyla ilgili güven duyabilirsiniz." dedi.

Türkiye ile çok uzun vadeli bir işbirliği öngördüklerini belirten Conde, Türkiye'yi Afrika için bir şans olarak gördüklerinin altını çizdi. İki ülkenin 30 Ocak tarihinde 4 anlaşma daha imzalayacağı bilgisini veren Conde, söz konusu tarihte Türk Hava Yollarının ilk uçuşu için kalabalık bir heyetle ülkelerine gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.