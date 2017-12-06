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Erdoğan, El Beşir ile telefonda görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili olarak, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile telefonda görüştü - Görüşmede, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin, Ortadoğu'da barış ve istikrarı son derece olumsuz etkileyeceği vurgulandı

Erdoğan, El Beşir ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili olarak, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bu akşam El Beşir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin, Ortadoğu'da barış ve istikrarı son derece olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barış için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasının şart olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, Kudüs meselesiyle alakalı olarak, 13 Aralık 2017'de İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini belirten Erdoğan, gün içerisinde Malezya Başbakanı Necip Rezak, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suud Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefon görüşmeleri yapmıştı.

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Cumhurbaşkanı ErdoğanKudüsSudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir
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