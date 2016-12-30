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Erdoğan, El İbadi ile telefonda görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin bu akşam telefonda yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle ortak mücadele konusu da ele alındı

Erdoğan, El İbadi ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Haydar El İbadi bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra terörle ortak mücadele konusu da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El İbadi'nin, iki ülke arasındaki doğrudan diyaloğu güçlendirmenin önemini vurguladıkları görüşmede, bu çerçevede son dönemde kaydedilen gelişmelerin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Erdoğan ve El İbadi, terör örgütlerinin tümüne karşı ortak mücadelenin gerekliliğine işaret ederek, terörün bölgeyi istikrarsızlaştırmasına müsaade edilemeyeceğini vurguladılar.

Görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım'ın ocak ayında Bağdat'a yapmayı planladığı ziyaretin, ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için önemli bir fırsat olacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El İbadi'nin görüşme vesilesiyle 2017'nin Türkiye ve Irak başta olmak üzere, tüm bölge için istikrar ve barışa vesile olması dileğinde bulundukları öğrenildi.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanIrak Başbakanı Haydar El İbadiTelefonda Görüştü
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