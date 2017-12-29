Erdoğan Hasan Turabi'nin eşine el yazması Kuran-ı Kerim hediye etti

HARTUM (AA) - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'da İslami hareketin en önemli liderlerinden biri olarak bilinen Hasan Abdullah et-Turabi'nin eşine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyesi olarak el yazması Kuran-ı Kerim takdim etti.

Geçen yıl vefat eden Hasan Turabi'nin oğlu İsam Turabi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu eşiyle birlikte bugün bizi evimizde ziyaret etti. Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el yazması Kuran-ı Kerim hediyesini bize takdim etti." dedi.

Büyükelçi ile eşini babasının özel salonunda ağırladıklarını ifade eden İsam, salonda 15 yıldan fazla süredir Türk bayrağı bulunmasından dolayı Neziroğlu'nun mutlu olduğunu söyledi.

Neziroğlu'nun eşinin, annesine Türk motiflerinin bulunduğu kahve fincan takımı da hediye ettiğini belirten İsam, büyükelçi ile eşine ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini ifade etti.

İsam, Sudan'a gelen Erdoğan'ın kendilerini ziyaret etmek istediğini ancak yoğun programı nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini aktardı.

Sudan Halk Kongresi Partisi lideri Hasan Abdullah Turabi, 5 Mart 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu Hartum'da kaldırıldığı hastanede 84 yaşında hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24-25 Aralık 2017 tarihlerinde Sudan’a resmî ziyaret gerçekleştirmişti.

- Hasan Abdullah Turabi kimdir?



Sudan'da İslami hareketin en önemli lideri olarak bilinen Turabi, İslamiyeti gündeme sokmak için hükümet karşıtı kampanya başlattığı gerekçesiyle 1970 yılında tutuklandı. Bundan sonraki 7 yılın bir kısmını mahkum olarak geçirdi. 1989 yılında Sudan'da gerçekleşen "İslam devriminin" mimarı olarak anıldı. 1999 yılına kadar Sudan Millet Meclisinin başkanlığını yapan Turabi, daha sonra Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetimiyle yollarını ayırarak, Sudan Halk Kongresi Partisi'ni kurdu.

Ömer el-Beşir'e olan muhalefeti sebebiyle sık sık cezaevine giren ve ev hapsinde tutulan Turabi, son olarak Ocak 2011'de ülkede huzursuzluk ortamı oluşturduğu ve şiddet olaylarını desteklediği suçlamasıyla tutuklanmıştı.





