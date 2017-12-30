Erdoğan Kastamonu'da

KASTAMONU (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi bölemeyecek, bizi parçalayamayacaklar. Onların bütün o gayretleri bizi birbirimize daha da yaklaştıracak. Çünkü biz birbirimizi, yaratılanı severiz yaradandan ötürü anlayışı ile seviyoruz. Yoksa makam mevki, para pul, bundan dolayı değil. Nedir makam mevki, hepsi geçici, hepsi gidici." dedi.

Erdoğan, partisinin Kastamonu 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Kastamonu Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara otobüsten hitap eden Erdoğan, 2018'in Kastamonu, Türkiye ve tüm dünya için barışa ve dayanışmaya vesile olmasını Allah'tan temenni etti.

"Bir olmaya, beraber olmaya, iri olmaya çok muhtacız. Birbirimizi sevmeye muhtacız. Dayanışmaya muhtacız. Birileri bölmek, parçalamak istiyorlar. Ama biz o böl, parçala, yönet mantığını inşallah rabiamızla geri çevireceğiz." diyen Erdoğan, tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak vurgusu yaptı.

- "Hepsini sıfırlayıncaya kadar bu mücadele devam edecek"

Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Roman'ı, Arnavut'u, Boşnak'ı, Arap'ı ile 80 milyonun tek millet olduğunu yineleyen Erdoğan, "Bizi bölemeyecek, bizi parçalayamayacaklar. Onların bütün o gayretleri bizi birbirimize daha da yaklaştıracak. Çünkü biz birbirimizi, yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü anlayışı ile seviyoruz. Yoksa makam mevki, para pul, bundan dolayı değil. Nedir makam mevki, hepsi geçici, hepsi gidici." ifadesini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometre kareyle, tek vatan. Vatanımızı parçalamak isteyenler şimdi bedelini ödüyorlar mı, ödüyorlar. Şu anda askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, jandarmamız işte Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de F-16 olup, helikopter, tank, top olup bunları inlerine kadar kovalamak suretiyle hesabını soruyor mu? Evelallah. Tek terörist kalıncaya dek değil, hepsini sıfırlayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Zira bu milletin huzurunu bölmeye, kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi asla böldürmeyeceğiz. Dört, tek devlet. Paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş. Asla. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devlet tanımıyoruz. Devletimiz bu. Öyleyse ne yapacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019'da mahalli idareler seçimi ve milletvekili seçimi yapılacağını hatırlatarak, AK Parti'lilerden ve vatandaşlardan yoğun çalışma içerisinde olmalarını istedi.