Erdoğan, Kral Selman ve Emir Şeyh Temim ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs konusundaki son gelişmelerle ilgili olarak başlattığı telefon diplomasisi çerçevesinde, Suud Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin olarak, Suud Kralı Selman ile Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü.

Her iki görüşmede de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma teşebbüsünün, bölgenin barış ve istikrarı açısından son derece endişe verici olduğu vurgulandı.

Erdoğan, görüşmelerde, Ortadoğu'da kalıcı barışın yolunun, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasından geçtiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suud Kralı Selman ve Katar Emiri Şeyh Temim'e, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olan Türkiye'nin, Kudüs meselesiyle alakalı olarak 13 Aralık 2017'de İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini de belirtti.

Kudüs'ün hukuki statüsünde değişiklik anlamına gelecek hiçbir teşebbüsün kabul edilemeyeceğinin hatırlatıldığı görüşmelerde, tüm Müslümanlar için hassasiyet arz eden bu meselede İslam dünyasının ortak tavır sergilemesinin son derece önemli olduğu hususunda da mutabık kalındığı öğrenildi.

Bugün Beştepe'de Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'le ilgili olarak, sabah saatlerinde Malezya Başbakanı Necip Rezak, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de telefon görüşmeleri yapmıştı.