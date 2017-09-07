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"Erdoğan milyonlar tarafından seviliyor"

- İsveç devlet televizyonu SVT, Erdoğan'ın Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından sevildiğine dair haber yaptı - SVT, haberde üçüz bebeklerine Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini koyan Sivaslı Akıncı çifti ile röportaja da yer verdi

STOCKHOLM (AA) - İsveç devlet televizyonu SVT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili haber yaparak Erdoğan'ın milyonlarca kişi tarafından sevilen bir lider olduğuna dikkati çekti.

SVT, yayınladığı haberde, son yıllarda ülkeyi demokratik olmayan yollardan yönettiği iddialarına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinde milyonlarca kişi tarafından çok sevildiğini aktardı.

Haberde üçüz bebeklerine Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini koyan Sivaslı Kemal-Dilek Akıncı çifti ile yapılan röportaja da yer verildi.

Akıncı çifti, Erdoğan'ın iktidara gelmesinin ardından Türk halkının refah seviyesinin arttığına işaret ederek, ''Erdoğan'dan sonra halk, modern ve yeni inşa edilmiş evlerde yaşıyor. Yeni yollar ve caddeler yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir lider olduğunu vurgulayan Kemal Akıncı, ''Çocukluğumuzda hastanelerde doktor yoktu. Şimdi hastalandığımız zaman doktorlar evimize kadar geliyor. 13 yaşından beri fırında çalışıyorum. Erdoğan sayesinde ekonomik şartlarımız düzeldi. Erdoğan'a minnettarım.'' dedi.



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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'İsveç Devlet Televizyonu SVTKemal-Dilek Akıncı çifti
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