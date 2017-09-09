Erdoğan-Nazarbayev ortak basın toplantısı

ASTANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi sadece kendimiz için değil, aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. Bu süreçte Aksakalımızın verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum. El birliği içinde çalışarak her iki ülkenin de milli güvenliğini tehdit eden bu çeteyi inşallah tasfiye edeceğiz. Önümüzdeki süreçte DEAŞ, FETÖ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadele noktasındaki iş birliğimizi daha da artıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türk dünyasının Aksakalı Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in daveti üzerine buradayız." ifadesini kullanan Erdoğan, EXPO toplantısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi dolayısıyla Astana'nın hareketli günler geçirdiğini belirtti.

Şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Nazarbayev'in tarihi ziyaretinden bir yıl sonra Kazakistan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ülkemizdeki hain darbe girişiminden hemen sonra dayanışma için gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk dünyasının Aksakalı Nazarbayev bu ziyaretiyle Türk milletinin gönlündeki müstesna yerini bir kez daha perçinlemiştir." diye konuştu.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin 2009 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını, 2012 yılında ise bunu Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni ihdas ederek kurumsal bir mekanizmaya kavuşturduklarını anlatan Erdoğan, ilk toplantılarını 2012 yılında Türkiye'de, ikincisini ise Kazakistan'da 2015'te gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yapacakları yeni toplantı için Nazarbayev'i gelecek yıl Türkiye'de ağırlayacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazakistan, Orta Asya'da ekonomik ve ticari iş birliğimiz bakımından önem ve öncelik verdiğimiz bir ülke." ifadesini kullandı.

Astana'nın inşası başta olmak üzere, Kazakistan'daki birçok projenin Türk firmaları tarafından hayata geçirildiğini aktaran Erdoğan, Nazarbayev'e firmalara gösterdiği itimat dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Türk firmalarının da başarı grafiklerini yükselterek bu güvene layık bir performans sergilediklerine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde Türk firmaları, Kazakistan'ın kalkınması için daha büyük işlere de imzalarını atacaklar." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da çok ciddi bir badire atlattığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) anayasal demokratik düzenimize kastettiği hain darbe girişimi, milletimizin cansiparane duruşuyla engellendi. Bu süreçte 250 vatandaşımızı şehit verdik, 2 bin 193 insanımız da gazi oldu. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu karanlık yapıyla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor. Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi sadece kendimiz için değil aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. Bu süreçte Aksakalımızın verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum. El birliği içinde çalışarak her iki ülkenin de milli güvenliğini tehdit eden bu çeteyi inşallah tasfiye edeceğiz. Önümüzdeki süreçte DEAŞ, FETÖ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadele noktasındaki iş birliğimizi daha da artıracağız."

Görüşmelerinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, "Diplomatik ilişkilerimizin 25. yılında adeta zirve yapan bu dayanışmamızı çok daha ilerilere taşımanın arzu ve gayreti içerisinde olacağız. Genel olarak benzer görüşleri paylaştığımızı memnuniyetle gördüm." diye konuştu.

Ziyareti kapsamında EXPO fuar alanına giderek Türkiye ve Kazakistan pavilionlarını ziyaret edeceğini, yarın başlayacak İslam İşbirliği Teşkilatı Birinci Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katılacağını ifade eden Erdoğan, Kazakistan'ı başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptığı için kutladı.

Kazakistan'ın uluslararası başarılarının bunlarla sınırlı olmadığını kaydeden Erdoğan, "Suriye barış görüşmeleri şu anda Astana'da yapılmaktadır. Az önce Zat-ı Devletlerinin de ifade ettikleri gibi ayın 14'ünde burada şu ana kadar yapılan çalışmaların zirvesi mesabesinde yine bir buluşma gerçekleşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilen ilk Orta Asya ülkesi olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Tüm bu gelişmeler Kazakistan'ın artan bölgesel ve küresel önemine işaret ediyor. Kazakistan'ın bu kazanımları bizleri de ziyadesiyle sevindiriyor. Diğer yandan Kazakistan'ın dünyanın rekabet gücü en yüksek 50 ülkesi arasına girme hedefine ulaşacağına inanıyorum. 2050 stratejisi ve 'Nurlu Yol Programı'nın başarılı olacağından eminim. Bu kapsamda Kazakistan'a her alanda yardımcı olmaya hazırız."

Kazakistan ile Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel teşkilatlarda da verimli bir iş birliği içerisinde bulunduklarını bildiren Erdoğan, "Kuruluşuna beraber öncülük ettiğimiz Türk Konseyi'nin, tüm üye ülkelerin çabalarıyla bölgemiz için yararlı projeler gerçekleştireceğine inanıyorum. Türk Konseyi'nin önümüzdeki dönemde yeni üyelerle genişlemesini de arzu ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

- İmzalanan protokoller ve mutabakat zaptı

Basın toplantısı öncesinde iki Cumhurbaşkanı'nın huzurunda iki ülke arasındaki protokoller ve mutabakat zabıtları imzalandı.

"Türki̇ye-Kazaki̇stan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komi̇syonu Onuncu Dönem Toplantısı Protokolü", Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Kazaki̇stan Başbakan Bi̇ri̇nci̇ Yardımcısı Askar Mami̇n tarafından imzalandı.

"Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ Cumhurbaşkanı i̇le Kazaki̇stan Cumhuri̇yeti̇ Cumhurbaşkanı hi̇mayeleri̇nde oluşturulan 'Yeni̇ Si̇nerji̇-Ortak Ekonomi̇ Programı' 2017-2020 Dönemi̇ Eylem Planı Protokolü"nü ise Ekonomi Bakanı Ni̇hat Zeybekci̇ ile Kazaki̇stan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jeni̇s Kasımbek imzaladı.

"Büyük Almatı Çevre Yolu İnşaası ve İşletmesi ile ilgili Alsim Alarko, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Arasındaki Mutabakat Zaptı"na Alsim Alarko Başkanı Ayhan Yavrucu ile Kazaki̇stan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jeni̇s Kasımbek, imza attı.







