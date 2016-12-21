Erdoğan-Nishani ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Türkiye'deki Arnavutların gelenek ve kültürlerini koruyarak ülkede saygın bireyler olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'deki Arnavutluk toplumu iki halkın, iki ülkenin dostluk köprüsüdür. Her zaman ilişkilerin daha dinamik hale gelmesi için de teşvik edici bir unsur olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Nishani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye ziyaretinde kendilerine gösterilen sıcak misafirperverlik ve ülkesi için sarf ettiği güzel sözler nedeniyle teşekkürlerini ileterek, "Dün yapılan Avrasya Tüneli açılış törenine davet edildiğim için de çok teşekkür ediyorum. Bu sadece Türkiye için değil, bizim için de çok önemli bir tarihi ana şahitlik ettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmelerde güvenlik ve barış konularını ele aldıklarını belirten Nishani, ülkesinin, İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde meydana gelen terör saldırıları karşısında Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, şehitler için başsağlığı diledi.

Nishani, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Gerçekten çok korkunç bir hareket. Arnavutluk bunu büyük bir şiddetle kınıyor ve Rus makamlarına başsağlığı diliyor." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini de kınadığını belirten Nishani, "Sayın Cumhurbaşkanına demokratik yollarla başa gelen Türk hükümetini ve kurumlarını yıkmak isteyenler karşısında bu darbenin etkilerinin üstesinden gelmek için dayanışma duygularımızı ifade ettik." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara kapılarını açtığının altını çizen Nishani, Türkiye'nin olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğunu ve sığınmacılar için gösterdiği çabalara herkesin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

- İkili ilişkiler

Görüşmelerde ikili ilişkilerin de ele alındığını belirten Nishani, "İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik, tarihi ve geleneksel dostluk mükemmel seviyede. Bugün iş birliğimiz azami seviyede. Sayın Erdoğan ile bu ortak irademizi, stratejik iş birliğimizi geliştirmek ve daha ileriye götürmek için, ticari ve ekonomik iş birliğimizi artırmak için bir araya geldik." şeklinde konuştu.

Nishani, Türkiye'nin ülkesine altyapı, sağlık ve tarım alanlarında verdiği desteğin yanı sıra, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla güvenlik personeline verilen eğitim desteği için de teşekkürlerini iletti.

İki ülkenin iş birliği potansiyeline dikkati çeken Nishani, "Türk yatırımlarını Arnavutluk'ta daha fazla görebilmemiz için çok şey yapmamız gerek. Özellikle enerji, lojistik, altyapı ve diğer alanlarda yatırımlar yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye ve Arnavutluk'un NATO'da ve terörle mücadele konularındaki iş birliğine de dikkati çeken Nishani, iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat ortaklığının artması gerektiğini vurguladı.

Balkanlar'da barış ve istikrarın çok önemli olduğunu belirten Nishani, "Kosova'nın, bu genç devletin güçlendirilmesi ve bağımsızlığının dünyadaki diğer devletler tarafından tanınması konusunda iş birliğimiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

- Türkiye'deki Arnavutlar

Nishani, bir gazetecinin görüşmelerde Türkiye'deki Arnavut toplumunun da ele alınıp alınmadığını sorması üzerine, Türkiye'nin, topraklarından ayrılmak zorunda kalan Arnavutlara her zaman kapısını açık tuttuğunu belirterek, "İhtiyaç duyduğumuzda kapınızı açık tuttuğunuz için teşekkür ederiz." yanıtını verdi.

Türkiye'deki Arnavutların ülkeye entegre olduklarını ve yaşadıkları ülkeye katkı sağladıklarını vurgulayan Nishani, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genç nesiller bu ülkenin saygın bireyleri olarak aynı zamanda kendi kökenlerini ve ulusal kültürlerini de taşımışlar. Türkiye'deki Arnavutluk toplumu iki halkın, iki ülkenin dostluk köprüsüdür. Her zaman daha dinamik ilişkilerin gelişmesi için de teşvik edici bir unsur olacaktır. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türk makamlarına bu Türkiye'de yaşayan Arnavutluk kökenli toplumun kendi kökenlerini, geleneklerini, kültürlerini tanıtması noktasında teşekkür ediyorum. Türkiye'ye gelen Arnavutların burada saygın bireyler olmalarından biz de memnuniyet duyuyoruz."