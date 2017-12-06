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Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile telefonda görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olanak tanıma kararı ile ilgili olarak Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile telefonda görüştü - Görüşmede, ABD yönetiminin son adımının Ortadoğu'da barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceği vurgulandı

Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olanak tanıma kararı ile ilgili olarak Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin son adımının Ortadoğu'da barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti vücut bulmadıkça Ortadoğu'da adil ve kalıcı barış olamayacağına dikkati çekti.

Türkiye'nin, Kudüs meselesiyle alakalı olarak 13 Aralık 2017'de İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde de farklı liderlerle konuya ilişkin telefon görüşmeleri yapmıştı.

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