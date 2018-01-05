Erdoğan Paris'te iş dünyası temsilcileriyle buluştu

PARİS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransız İşverenler Örgütü MEDEF üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, ziyaretinin gerek Türkiye-Fransa arasındaki gerekse bölgesel konuları içermesi bakımından çok çok önem arz ettiğini belirtti.

Ziyarette üç anlaşma imzalandığını aktaran Erdoğan, bunların Fransa, İtalya ve Türkiye'yi kapsayan EUROSAM, Türk Hava Yolları-Airbus ve gıda sektörüne yönelik olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüşmesinde bölgesel konuların yanı sıra Irak, Suriye, Filistin, İsrail ilişkilerini, Kudüs, Libya, Mısır ile AB sürecini ele aldıklarını anlatan Erdoğan, "Bu yakın iş birliğimizin bölgesel ve uluslararası barış bakımından hayati öneme sahip olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13'üncüsü"

Macron ile gerçekleştirdiği görüşmelerin son derece faydalı olduğunu belirten Erdoğan, Fransa ve Türkiye'nin güçlü ticari ve ekonomik bağlantıların bulunduğuna dikkati çekti.

İki ülke arasındaki 13,5 milyar dolarlık ticaret hacminin tatmin edici olmadığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiyoruz ki bu rakam, çok daha yukarılara çıksın ve bu rakamı daha yukarılara tırmandıracak olursak inanıyorum ki Fransa ve Türkiye daha önce hedeflediğimiz 20 milyar avroluk hedefe doğru yürümeye başlar. Çünkü bizim daha önce belirlediğimiz hedef, 20 milyar avroydu. Bunu bizim yakalamamız lazım.

Şu anda Fransa dünyanın en büyük beşinci, Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomik gücüyken, Türkiye, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13'üncü, Avrupa'nın ise beşinci büyük ekonomisidir. Fransa, dünyanın en çok yatırım yapan ve alan üçüncü en büyük ülkesiyken Türkiye, 2012 yılından beri batı Asya olarak tanımlanan coğrafyanın en çok yatırım çeken ülkesi olmayı sürdürüyor. Sadece bu veriler bile hala 14 milyar doları dahi bulmayan ticaret hacminin, iki ülkenin gerçek ekonomik potansiyelini yansıtmadığını gösteriyor. El ele vererek ve yeni projelere imza atarak ikili ticaret hacmimizi hak ettiği noktaya ulaştırabiliriz. Ben masanın etrafında ne denli güçlü firmaların olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bundan sonrası sadece kararlı bir şekilde atılacak adımlardır."

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişimine maruz kaldığını hatırlatan Erdoğan, milletin cesaret ve fedakarlığıyla Türkiye demokrasisinin bu sınamadan daha da büyüyerek, güçlenerek çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl itibarıyla Türkiye'nin ihracat hacminin yaklaşık 157 milyar doları bulduğunu belirterek, yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen bunun çok iyi bir rakam olduğuna dikkati çekti.

"Başarılı grafiğimizi sürdüreceğiz"

Türkiye ekonomisinin de bu hain saldırıyı, öncesi ve sonrasındaki diğer tüm tuzaklarla birlikte, başarıyla geride bıraktığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11'lik bir büyüme hacmini yakalayan ülkemiz, yüzde 7,4'lük bir büyüme oranıyla yeni bir rekor kırmıştır. Öyle ki pek çok kredi derecelendirme kuruluşu ve uluslararası ekonomik örgüt, Türkiye'nin ekonomik büyüme verilerini ciddi olarak tekrar gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. Dördüncü çeyrekte de başarılı bir netice elde ederek 2017'yi, yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme ile tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu büyüme oranıyla Türkiye bir kez daha G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi durumuna gelmiş olacaktır. Önümüzdeki dönemde de bu başarılı grafiğimizi sürdüreceğimizden emin olabilirsiniz."

2023'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün kutlanacağını bildiren Erdoğan, "Bu önemli tarih için belirlediğimiz vizyonda, ekonomik hedeflerimizin önemli bir yeri bulunuyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğimiz 2023 vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede büyük çaplı yatırımlarımız sürüyor." diye konuştu.

Dünyada son dönemde halen yürütülen veya tamamlanmış 10 mega projeden altısının Türkiye'de bulunmasının bir tesadüf olmadığını vurgulayan Erdoğan, sadece geçen 10 yılda Türkiye'de yürütülen büyük ölçekli projelerin maliyetinin 200 milyar dolar seviyesine ulaştığına dikkati çekti.

Erdoğan, 2016'da Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprülerinin ve denizin altından geçen Avrasya Tüneli'nin açılışlarının yapıldığını, dünyanın en uzun köprüsü olacak Çanakkale 1915 Köprüsü'nün de temelinin atıldığını anımsattı.

Bu yıl İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını hizmete açmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, ilk etapta yılda 90 milyon yolcu kapasiteli bir adım attıklarını ve 2023'te de bu rakamın 150 ile 200 milyonu bulacağını kaydetti.

"İş adamlarından desteğe ihtiyacımız var"

İki yakın müttefik olarak stratejik eylem planları temelinde çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu konuda iki ülke yönetimlerinin iradesinin de tam olması en büyük şansımızdır. Bu iradeyi kullanarak ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde daha dengeli, daha büyük adımlar atabilmek için siz iş adamlarından desteğe ihtiyacımız var. Bugün burada size mesajım, Türkiye'nin ekonomik ilerlemesinin bir parçası olmanızdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle yatırım teşviklerinden istifade etmeniz noktasında önünüzde en ufak bir engel söz konusu değildir. 2016 yılında Fransa, en fazla ticaret yaptığımız ülkeler sıralamasında 7'nci durumdadır. Fransa'nın potansiyelinin bunun üzerinde olduğunu biliyoruz. Geçen sene ikili ticaret hacmimiz 13,5 milyar dolar civarında gerçekleşti ama hedefimiz 20 milyar avrodur.

Fransa 7 milyar dolara yakın yatırımı ile ülkemizde en çok yatırımı olan ülkeler arasında 10'uncu sırada yer alıyor. Ülkemizde bin 500 civarında Fransız sermayeli şirket var. Bu konuda daha iyisinin mümkün olduğunu da biliyorum. Sizlere destek olabilecek önemli bir mekanizma Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'dir. Bu komitenin kurduğu güçlü bağlar sayesinde pek çok sıkıntıya çözüm bulunmuştur. Hastalık sebebiyle Fransa'dan canlı hayvan ithalatına getirdiğimiz sınırlamaları sona erdirdik. Benzer bir yaklaşımı ülkemizden kiraz alımında Fransa'nın da göstereceğini ve bu sorunun da çözüleceğini düşünüyorum."

Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının tadili amacıyla karşılıklı bir çalışma yapmaya hazırladıklarını belirten Erdoğan, "Ayrıca, karayolu ulaştırmasında ticaretimizin pürüzsüz akışını sağlamak için gerekli adımları atma sorumluluğunun bilincindeyiz. Taşımaların tamamen serbestleştirilmesi nihai hedefimizdir." dedi.

"Fransa'nın önemini, gücünü ve potansiyelini yakından biliyoruz"

Erdoğan, Fransa'nın önemini, gücünü ve potansiyelini yakından bildiklerini, son dönemdeki ekonomik büyüme oranını ve yatırımlarının yüksekliğini takdirle takip ettiklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, dirayetli liderliğinde büyük bir kararlılıkla yürütülen reformların başarıya ulaşacağından şüphe duymadıklarını ifade eden Erdoğan, bu gelişmelerin Türk iş adamlarını Fransa ile daha çok iş yapmaya, üçüncü ülkelerde birlikte hareket etmeye yönelteceğini kaydetti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"20 milyar avro ikili ticaret hacmi ve bu hedefimize ulaşmak için Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni en kısa sürede toparlayalım. İş adamlarımızı komitenin çabalarını tamamlayacak şekilde bir araya getirelim ve doğrudan görüşmelerini sağlayalım. İş forumları ikili ekonomik ilişkilerimizin bir vazgeçilmezi haline dönüşebilir. Üçüncü ülkeler pazarlarına erişim bakımından da birlikte çalışmaktan kazançlı çıkacağımız açıktır.

Fransa ve Türkiye özel sektör temsilcilerinin stratejik ortaklık kurma çalışmalarını daha fazla desteklemeliyiz. Bu kapsamda, ortak iletişim ağı kurmak çabalarına da ivme kazandırılması gerekiyor. Kara Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı bir an önce yapılmalıdır. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının tadilini de hızla tamamlamalıyız. Tüm bunları yaparken dostum Cumhurbaşkanı Macron ile birlikte iki ülke eylem planı ile iş adamlarımıza gerekli desteği vermekte kararlıyız."

Muhabir: Ali Kemal Akan,Zehra Aydın