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Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı - İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi

Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinildi.

Erdoğan, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
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