Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü - Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı - İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:29