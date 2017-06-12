Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetçi, sanatçı ve sporcu da olunsa milletin gönlünde yer edinmenin kolay olmadığını belirterek, "Ama bir defa bunu başarmışsanız artık toplumsal bir sorumluluk da üstlenmişsiniz demektir. Bu sorumluğu taşıyamayanlar, sadece kendilerine değil aynı zamanda temsil ettikleri sanat ve spor camiasının tamamıyla birlikte, milletimize de zarar verdiklerini bilmelidirler." dedi.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Tarabya Köşkü'nde verdiği iftarda sanatçı ve sporcularla bir araya gelen Erdoğan, devletle kültür sanat faaliyetleri arasındaki sağlıksız ilişkinin, bir başka tezahür alanının da belediyelerde göründüğünü ifade etti.

Halkın doğrudan günlük hayatına dokunan hizmetler yürüten belediyelerin, kültür sanat faaliyetlerinde skora değil niteliğe yönelmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, belediyelerden bu faaliyetler için ayrılan ve hiç de küçümsenemeyecek rakamlara ulaşan bütçelerini doğru kullanmalarını, halkın hayatına dokunan işlere öncelik vermelerini beklediğini kaydetti.

- "Nitelikli senaryolara ihtiyaç var"

Televizyon dizilerinin, son dönemde küresel düzeydeki en büyük kültür başarısı olduğunu dile getiren Erdoğan, en son Körfez'de, Orta Doğu'da, Hindistan'da yaptığı ziyaretlerde de Türk dizi filmlerinin beğenildiğini, takdirle karşılandığını, özellikle Hindistan ziyaretinde bunu duyduğunu söyledi.

Erdoğan, yaptıkları anlaşmayla Hindistan ve Türkiye olarak ortak film konusunda çalışmalar yapılacağını belirterek, "Bu konuda da nitelikli senaryolara ihtiyaç bulunduğunu görüyoruz. Bilhassa tarihi dizilerin senaryolarının elbette belgesel veya propaganda tarzında değil ama doğruları anlatacak şekilde hazırlanması şarttır. Aksi takdirde kamu diplomasisi bakımından da ülkemiz için büyük bir öneme sahip bu imkanı kendi ellerimizle heba etmiş oluruz." diye konuştu.

- Gençler spor dallarıyla geleceğe hazırlanma imkanı buluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yıllarda tüm sancılarına ve sıkıntılarına rağmen gerek tesisleşme gerekse mücadele bakımından, önemli mesafe kat edilen alanlardan birinin de spor olduğunu belirterek, eskiden sadece birkaç şehre mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, kayak pistleri ve diğer tesislerin bugün hızla Anadolu'ya yayıldığını kaydetti.

Bakanlık, belediyeler, valilikler ve kulüplerin el ele vererek bu doğrultuda adeta bir seferberlik ruhuyla çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, bu güçlü alt yapı üzerinde gençleri tüm spor dallarında geleceğe daha bilinçli, daha teknik, daha profesyonel hazırlama imkanının elde edildiğini anlattı.

Erdoğan, futbolun popülerliği veya kitleleri etkileme gücüyle en çok konuşulan spor dalı olsa da basketbolda, voleybolda, güreşte ve diğer pek çok spor dallarında elde edilen başarıların iftihar verici olduğunu vurguladı.

Son zamanlarda atletizmde, halterde, jimnastikte elde edilen başarıların bunun en güzel ifadesi olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle son dönemde kazandıkları şampiyonluk kupalarıyla ülkemizi gururlandıran tüm kulüplerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah ilk fırsatta şampiyon sporcularımızın hepsiyle bir araya gelecek tebriklerimizi bizzat kendilerine de ileteceğiz. Başarılarıyla gençlerimiz arasında birer sembol haline gelmiş sporcularımızdan, bu misyonlarına uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz. Siyasetçi de olsanız, sanatçı da olsanız, sporcu da olsanız milletin gönlünde yer edinmek öyle kolay değildir. Ama bir defa bunu başarmışsanız artık toplumsal bir sorumluluk da üstlenmişsiniz demektir. Bu sorumluğu taşıyamayanlar, sadece kendilerine değil aynı zamanda temsil ettikleri sanat ve spor camiasının tamamıyla birlikte milletimize de zarar verdiklerini bilmelidirler. Buradaki her bir kültür sanat insanı ve sporcu kardeşimin, ülkelerine ve milletlerine karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarına inanıyorum. Tabii ki bizim için önemli olan şu; sporcu, hepsinden öte sanatçı, sanatkâr bu ülkenin birliği beraberliği için en önemli bizim dinamik unsurlarımızdır. Dikkat ederseniz idealleşmede, ideal insan tiplerimiz hep buralardan seçilir. Siyasetçiden sanatçıdan, sporcudan bakarsınız gençlik kendine idoller oluşturur. Onun için de sizlerden beklentimiz çok ama çok fazla. Gençlik idollerini arıyor sorusuna karşı, ben diyorum ki 'Gençlik idollerini buldu.' diyebilmeliyiz. Bu konuda rahat hareket edebilmeliyiz ki ülkemizin birliği beraberliği noktasında kimse bizi parçalayamasın. Çünkü birliği, beraberliği yakaladığımız anda hiç endişe etmeyin Türkiye'yi kimse tutamayacaktır, Türk milletini kimse bölemeyecektir."

- Büyüme rakamları

Erdoğan, iyi gidildiğini, bugün büyüme rakamlarının açıklandığını ifade ederek, Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme yakaladığını hatırlattı.

Bunun çok çok önemli bir büyüme rakamı olduğunu, dünyada şu anda birinci sırada büyüme rakamında Çin'in olduğunu belirten Erdoğan, ikinci sırada ise Hindistan, üçüncü sırada da Türkiye ve Endonezya'nın bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan, hedefin 2017 sonuna kadar bu büyüme oranını artırarak devam ettirmek olduğunu dile getirerek, bu şekilde devam ettirilmesi halinde 2023 hedefinin rahatlıkla tutturulacağını söyledi.

Buna inandığını belirten Erdoğan, "Burada tabii gücümüz sizlersiniz. Gücümüz gençlik. Genç nüfusumuz bu noktada çok çok önemli. İftarımıza iştirakleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbimden bizleri ramazan ayına ulaştırdığı gibi, sağlıkla huzurlu esenlikle bayrama da kavuşturmasını niyaz ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanı sıra, aralarında sanatçılar İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Emel Sayın, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Mustafa Keser, Uğur Işılak, Cengiz Kurtoğlu, Ayberk Pekcan, Murat Yıldırım, Hakan Peker, Hande Yener, Kutsi, oyuncular Nurettin Sönmez, Cemal Hünal, Hakan Ural, Necati Şaşmaz, Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, milli rallici Burcu Çetinkaya ile milli voleybolcu Neslihan Demir gibi isimlerin bulunduğu, sanat ve spor dünyasından isimler katıldı.

(Bitti)



























