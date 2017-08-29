Erdoğan, şehit aileleriyle resepsiyonda bir araya gelecek

ANKARA (AA) - ENES KAPLAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vereceği resepsiyonda, aralarında bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerce 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül, Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın da ailelerinin bulunduğu şehit aileleri ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle başlayacak.

Erdoğan Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Başkomutan" sıfatıyla saat 11.00’de tebrikleri kabul edecek.

TBMM ile Ulus'ta bulunan eski Meclis arasında geçit töreninin de gerçekleştirileceği kutlamalar kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timleri Türk Yıldızları ve Solotürk, Gölbaşı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resepsiyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla akşam bir resepsiyon verecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin kış bahçesi ve iç bahçesinde düzenlenecek resepsiyona sanat, spor ve iş dünyası ile çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri de iştirak edecek.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile jandarma, emniyet, sahil güvenlik unsurlarının temsilcilerinin yanı sıra, yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler de resepsiyona katılacak.

- Eren Bülbül'ün ailesi de davet edildi

Külliyedeki resepsiyonun davetlileri arasında şehit ailelerinin yanı sıra yaptıkları çalışmalar ve yaşam hikayeleri ile fark yaratan vatandaşlar da bulunuyor.

Resepsiyona, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevliyken İzmir adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 43 yaşındaki Fethi Sekin'in ailesi de davet edildi.

Bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün ailesi ile Batman'ın Kozluk ilçesinde okulundaki karne töreninin ardından evine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısıyla şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesinin de resepsiyona katılmaları bekleniyor.

- Köyüne enerji santral sistemi kurdu

Resepsiyona, Kato Dağı'nda helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı asan, daha sonra da Tunceli’de şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafı ve Türk bayrağını asarken teröristler tarafından üzerine ateş açılan Trabzonlu tır şoförü Abdullah Özer de davet edildi.

İki kez girdiği ehliyet sınavından sonra direksiyon sınavını tek seferde geçen ve 64 yaşında ehliyet alan Tokatlı ev kadını Ayşe Altunordu ile Almanya'da gördüğü güneş enerji santral sistemini köyüne kuran, Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyünde yaşayan 58 yaşındaki Kezban Karaman da resepsiyonun davetlileri arasında.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası olarak bilinen alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde 25 yıldır yangın işçisi olarak çalışan Recai Gündoğan da resepsiyona davet edildi.

- Doğum yaptıran kabin ekibi

Türk Hava Yolları uçağında seyahat ederken, kalkıştan bir saat sonra doğum sancıları başlayan Diaby Nafi isimli yolcunun uçaktaki doğumunda hazır bulunan ve sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirmesini sağlayan THY kabin ekibinin de resepsiyona iştirak etmesi bekleniyor.

PWA Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği Dünya Kupasında dört kez üst üste dünya birincisi olan Fulya Ünlü'nün yanı sıra şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları için atık yengeç ve karides kabuklarından yara bandı üreten Antalya TED Koleji 10’uncu sınıf öğrencisi Mehmet Can Dursun ile 11’inci sınıf öğrencisi İrfan Efe Boztepe ve proje danışmanı kimya öğretmeni Gülay Demirci de davetliler arasında yer aldı.

Ayrıca güneş sistemine 212 ışık yılı uzaklıkta Jüpiter benzeri bir "öte-gezegen" keşfeden ilk Türk bilim adamları Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Mesut Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Prof. Dr. Varol Keskin ile doktora öğrencisi İbrahim Özavcı da resepsiyona davet edildi.