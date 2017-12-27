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Erdoğan-Sibsi ortak basın toplantısı

- Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi: - "Bakın bayraklarımız ortada. Aynı ay ve yıldıza sahibiz. Aslında iki tane, üç tane, dört tane değil. Bizim bir bayrağımız var. Hepiniz de görüyorsunuz. Türk ve Tunus bayrakları tamamıyla birbirine benzemektedir" - "Bu ilişkilerin sürekli iyi bir şekilde değiştiğini ve geliştiğini görmekteyiz. Şüphesiz devlet içeresindeki ve çevresel değişimlere bağlı olarak bu ilişkilerin de aynı düzlemde devam ettiğini görmekteyiz" - "İstanbul'daki zirveyle bölgedeki İslam ülkeleri Kudüs konusundaki çerçeveyi çizmiştir. Bu konuyu ciddi anlamda ele almışlardır"

Erdoğan-Sibsi ortak basın toplantısı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Türkiye ve Tunus bayraklarının arasındaki benzerliğe işaret ederek "Bakın bayraklarımız ortada. Aynı ay ve yıldıza sahibiz. Aslında iki tane, üç tane, dört tane değil. Bizim bir bayrağımız var. Hepiniz de görüyorsunuz. Türk ve Tunus bayrakları tamamıyla birbirine benzemektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun üçüncü durağında, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi ile Kartaca Sarayı'nda, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Sibsi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını belirterek "Gerçekten de çok ayrıcalıklı ve güzel bir görüşme gerçekleştirdik." diye konuştu.

İki ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldıklarını dile getiren Sibsi, bu çerçevede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin görüşüldüğünü kaydetti.

Sibsi, ekonomik, sosyal ve kültürel meselelerin de gündeme geldiğini belirterek "Genel olarak baktığımızda iki ülkenin konulara bakış açısının örtüştüğünü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Tunus arasındaki ilişkilerin tarihi boyutuna dikkati çeken Sibsi, "Bu ilişkilerin sürekli iyi bir şekilde değiştiğini ve geliştiğini görmekteyiz. Şüphesiz devlet içerisindeki ve çevresel değişimlere bağlı olarak bu ilişkilerin de aynı düzlemde devam ettiğini görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sibsi, bu ziyaretle Türkiye ve Tunus arasındaki ilişkilerin daha iyi bir şekilde aynı kulvarda devam edeceğine işaret ederek "Özellikle ekonomik alanda gerçekten de küçümsenmeyecek kadar önemli bir ilişkimiz var." diye konuştu.

İki ülkenin mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda ortak iradeye sahip olduğunu vurgulayan Sibsi, "Ancak Tunus'taki özel şartların da göze önünde bulundurularak ilişkilerin bu bağlamda geliştirilmesinin bir dostluk vecibesi olduğundan da bahsettik." ifadelerini kullandı.

Sibsi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini Türkiye'ye davet ettiğini belirterek "Ben bu daveti içtenlikle kabul ettim. Çünkü Türkiye'ye gitmek bizim için bir ülke ziyareti değil. Başka bir yere de gitmiş kabul etmiyoruz. Kendi ülkemize gitmiş gibiyiz." dedi.

İki ülkenin bayraklarının arasındaki benzerliğe değinen Sibsi, "Bakın bayraklarımız ortada. Aynı ay ve yıldıza sahibiz. Aslında iki tane, üç tane, dört tane değil. Bizim bir bayrağımız var. Hepiniz de görüyorsunuz. Türk ve Tunus bayrakları tamamıyla birbirine benzemektedir." diye konuştu.

Sibsi, Tunus'un özgür ve egemen bir ülke olduğunun altını çizerek ülkesinin her zaman anlaşmalara riayet ettiğini ve kardeş ülkeler arasında özel bir hukuk olduğunu belirtti.

Sibsi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına ilişkin, "İstanbul'daki zirveyle bölgedeki İslam ülkeleri Kudüs konusundaki çerçeveyi çizmiştir. Bu konuyu ciddi anlamda ele almışlardır. Birleşmiş Milletlerdeki (BM) oylamaya baktığımız zaman, bunun dışında duran bir Arap ya da İslam ülkesi bulunmuyor, bize göre." değerlendirmesinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Baci Kaid Es-SibsiRecep Tayyip ErdoğanTunusTürkiye
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