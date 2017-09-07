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Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü

- Görüşmede, Türkiye-Tacikistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Myanmar'da yaşanan insanlık dramı üzerinde duruldu

Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye-Tacikistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Myanmar'da yaşanan insanlık dramı üzerinde duruldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin, Arakanlıların maruz kaldıkları drama yapıcı bir çözüm bulunması için ortak çaba harcamalarının önemine işaret edilen görüşmede, Birleşmiş Milletler nezdindeki girişimlerin de sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Görüşme vesilesiyle iki liderin, birbirlerinin geçmiş Kurban bayramlarını da tebrik ettikleri öğrenildi.

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