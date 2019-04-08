Erdoğan ve Putin, Türk, Rus iş insanlarıyla bir araya geldi

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk şirketlerinin Rusya’da çok sayıda projeyi başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, “Türkiye ve Rusya’nın karşılıklı yatırımları 20 milyar dolara ulaştı. Bundan sonra da Türk şirketlerinin Rusya’da en rahat şekilde çalışmaları için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Putin, Moskova’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte başkanlık ettiği Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının ardından Türk ve Rus iş adamlarıyla bir araya geldi.

Toplantının başında, Türkiye ve Rusya arasında artarak devam eden ticari ilişkilere değinen Putin, “Türkiye ve Rusya ticarette kilit ortaklardır. Tarımda da çok iyi göstergelere ulaştık. Tarımda yüzde 7’lik ticaret hacmi artışı yaşanırken, karşılıklı sermaye yatırımları yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı.” diye konuştu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Türkiye Varlık Fonu arasında kurulan ortak yatırım fonunu hatırlatan Putin, “Toplam 1 milyar dolarlık hacimdeki bu fona ilişkin bugün bir anlaşma imzalanacak. Fonla iki ülkede gelecek vaat eden alanlara yatırım yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Türk şirketlerinin Tataristan’a yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret eden Putin, “Ayrıca, Türk iş adamları, Rusya’nın çok sayıda farklı bölgesini de keşfetmiş durumda.” dedi.

Putin, Rusya ve Türkiye’nin enerji alanında da yoğun bir şekilde çalıştığının altını çizerek, “Stratejik projelerimizden TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ikisini de vaktinde teslim edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İlaç, tarım, gemicilik, havacılık ve uzay teknolojileri alanında geniş iş birliği potansiyeli bulunduğunu anlatan Putin, şunları kaydetti:

“Türk şirketlerinin Rusya’da en konforlu şekilde faaliyet göstermeleri için tüm bürokratik engelleri kaldırmaya çalışacağız. Türkiye ve Rusya’nın karşılıklı yatırımları 20 milyar dolara ulaştı. Bundan sonra da Türk şirketlerinin Rusya’da en rahat şekilde çalışmaları için elimizden geleni yapacağız.100’lerce milyar dolar, ekonomimizin ve sosyal alanların geliştirilmesine harcanacak. Çeşitli teşvikler uygulamayı düşünüyoruz hem Rus hem de Türk şirketlerin yararına elverişli şartlar oluşturacağız.”