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Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemeğe Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tümgeneral Abdullah Arslan, Askeri Yargıtay Başkanı Tuğamiral Ahmet Zeki Liman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Hukuk Başdanışmanı Ahmet Karayiğit katıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanYargıYasamaYürütme
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