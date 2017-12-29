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Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İnan'ı, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Karasar'ı atadı

Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130'uncu ve Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine iki üniversiteye rektör ataması yaptı.

Buna göre, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar getirildi.

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