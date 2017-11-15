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Erdoğan'dan Katar'daki Türk birliğine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsur Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Erdoğan'dan Katar'daki Türk birliğine ziyaret

DOHA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsur Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Doha'daki temasları kapsamında Tarık Bin Ziyad Kışlası'nda konuşlu TSK Kara Unsur Komutanlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askerleri selamladı. Askerlerle tokalaşan ve fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yetkililerden brifing aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı.

Muhabir: Enes Kaplan


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