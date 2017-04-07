Erdoğan'ın müjdesi muhtarları mutlu etti

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 613 lira tutan SGK primlerinin ve silah harcırahlarının devlet tarafından karşılanacağını açıklaması muhtarları mutlu etti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarların iki temel sorununun daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle aşıldığını söyledi.

Muhtarların aldıkları maaşın 613 lirasını SGK primlerine yatırdığını anlatan Akdeniz, "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle muhtarlarımızın SGK primlerini devlet yatıracak. Aynı zamanda bu muhtarlarımız, ödenek olarak nitelendirdiğimiz bin 406 lira olan maaşlarını da almaya devam edecek. Yani bundan sonra muhtarlarımızın maaşlarında SGK kesintisi olmayacak." dedi.

Erdoğan'ın, muhtarların taşıdıkları silahlarla ilgili harcırah bedelinin İçişleri Bakanlığınca karşılanacağını da açıkladığını ifade eden Akdeniz, "İnşallah bu düzenlemeden tüm muhtarlarımız yararlanabilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleri tüm muhtar arkadaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu anlamda muhtarlarımızı hiç yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Son dönemde muhtarların birçok sorununun giderildiğine, maaşlarının artırıldığına dikkati çeken Akdeniz, son olarak yapılan düzenlemelerle de muhtarlara verilen önemin ortaya konulduğunu bildirdi.

- "Muhtarlığa ilgi artacak"

Akdeniz, yapılan düzenlemelerin ardından, bundan sonraki seçimlerde muhtarlığa ilginin büyük oranda artmasını beklediklerini kaydetti.

Son seçime 150 bin muhtar adayının girdiğini anlatan Akdeniz, "Bunlardan 5 bini kadın muhtar adayıydı. Şimdi toplam rakamın 250 bine çıkmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Gelecek seçimde muhtarların daha çok çalışması gerekeceğini dile getiren Akdeniz, "Artık mahalle ve köylerimizde daha zevkli, daha çekişmeli muhtarlık yarışları yaşanacak. Çünkü muhtar adayları oturduğu yerden seçim kazanamayacak. Gerekirse mahallesini ve köyünü bol bol gezip seçmenini ikna edecek. Gerekirse istediklerini yerine getirmek için çaba sarf edecek." ifadelerini kullandı.