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Erdoğan'ın oyu, Filistin direnişinin sembol fotoğrafına

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Erdoğan'ın oyu, Filistin direnişinin sembol fotoğrafına

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Erdoğan, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "haber" kategorisinde AA foto muhabiri Wisam Hashlamoun'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafını oyladı.

Erdoğan, Türkiye Ampute Milli Takımına oy verdi

"Yaşam" kategorisinde oy kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan ve bir vatandaşın yürüyebilmesi için pazar arabasının tekerleklerini kullanarak yürüteç yaptığı sokak köpeği "Kostak"ın, Ankara'daki tedavisinin ardından profesyonel bir yürütece kavuşmasını konu alan "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" başlıklı fotoğrafı seçti.

Söz konusu fotoğraf, AA foto muhabirlerinden Zekeriya Karadavut'un objektifine yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "spor" kategorisindeki tercihi ise AA foto muhabiri Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafı oldu.

Fotoğrafta, Türkiye'nin ev sahipliğinden düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde İngiltere'ye mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı'nın, maçın son düdüğü ile yaşadığı sevinç anlatılıyor.

Çalışma masasındaki kitap

Fotoğraf oylaması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma masasında, “Osmanlı Belgelerinde Filistin” isimli kitabın bulunduğu görüldü.

Muhabir: İlkay Güder

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