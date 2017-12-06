Erdoğan'ın ziyareti için Atina'da olağanüstü güvenlik önlemleri

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın başlayacak ziyareti nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'da kalacağı süre içerisinde güvenliğinin sağlanması amacıyla bugünden itibaren kent merkezinde birçok metro istasyonu ve bazı caddeler günün belirli saatlerinde trafiğe kapandı.

Bomba imha ekipleri ve keskin nişancıların da aralarında bulunduğu 3 binin üzerinde Yunan polisinin yanı sıra Türkiye'den gelen 200 kişilik özel güvenlik ekibi de 2 gün boyunca Atina ve Batı Trakya'da görev yapacak.

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Erdoğan'ın geçeceği tüm cadde ve alanlar yarım saat öncesinde trafiğe kapatılarak, Türk polis ekiplerinin denetiminde ve Yunan bomba imha ekiplerince sıkı kontrolden geçirilecek. Erdoğan'ın geçeceği güzergahlar havadan helikopterlerle kontrol edilirken, keskin nişancılar da koruma görevi yürütecek.

Türk heyete ayrılan kent merkezindeki Büyük Britanya otelinin 7. ve 8. katları ise pazartesi gününden bu yana Atina'da bulunan Erdoğan'ın özel güvenlik ekiplerince kontrolden geçirildi, katlara otel personeli dahil giriş yasağı konuldu.

Güvenlik önlemleri kapsamında, Erdoğan'ın zırhlılardan oluşan 10 araçlık konvoyu hareket halindeyken elektronik koruma şemsiyesi oluşturan özel araçlar kullanılacak.

- "Erdoğan'ın ziyareti son derece önemli"



Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, haftalık basın toplantısında, 65 yıllık bir aradan sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanının Yunanistan'ı ziyaret edeceğini belirtti. Canakopulos, "Erdoğan'ın bu ziyareti son derece önemli." dedi.

Erdoğan'ın Atina'daki temasları sırasında 2 ülke ilişkileriyle ilgili önemli meselelerin masaya getirileceğini dile getiren Canakopulos, şunları kaydetti:

"Onu, 'Hoş geldin.' diyerek karşılayacağız ve 2 ülkeyi ilgilendiren önemli meseleleri gündeme getireceğiz. Beklentimiz, ilişkilerimizin özlü şekilde iyileştirilmesi.

(Ziyaret) Böyle bir şey, bölgemizde geniş çapta istikrarsızlığın yaşandığı bir dönemde, ekonomik kalkınmanın yanı sıra Türkiye ile Yunanistan arasındaki özel ilişkilerde ve Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinde olumlu bir rol oynayacaktır. Aramızda son derece yapıcı görüşmeler olmasını bekliyoruz."

Yunan gazetecilerin, Erdoğan'ın Batı Trakya ziyaretiyle ilgili sorularını yanıtlayan Canakopulos, "Bu ziyarete endişeyle bakmıyoruz. Aksine (bu ziyareti) dini inançları kapsamındaki vecibeleri yerine getirme çerçevesinde, hem mezheplerinin yaşadığı bir bölgeyi ziyaret etmesi olarak görüyoruz. Makul bir ziyaret. Ancak ondan sonrası için hatırlatıyoruz, hükümet her tonda belirtmiştir ki Lozan Antlaşması geçerli olmaya devam ediyor ve antlaşmayı imzalayan herkesi bağlıyor." ifadelerini kullandı.​