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Ereğli'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Alaattin Yavaş'ın kullandığı 67 TD 770 plakalı hafif ticari araç, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir...

Ereğli'de trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alaattin Yavaş'ın kullandığı 67 TD 770 plakalı hafif ticari araç, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Demir'e (63) çarptı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

- Tıra çarptı

Ersoy Şahinler idaresindeki 67LP 230 plakalı otomobil, Kışla Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 67 LG 362 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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