Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nde hedef 400 bin ziyaretçi

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde bulunan ve iki ormanın birleştiği derin vadi içinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin bu yıl ziyaretçi sayısının 400 bine çıkarılması hedefleniyor.

Erfelek Barajı yol yapım çalışmaları sırasında 2007 yılında keşfedilen, 2011 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tabiat parkı ilan edilen Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne ilgi her geçen yıl artırıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sansar, sincap ve karaca gibi yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapan şelalelerin, doğal güzelliği sayesinde bölgenin en çok ziyaretçi çeken turizm merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

Göz, 2015 yılında 100 bin kişinin ziyaret ettiği Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ni, 2016 yılında ise 15 Temmuz'a kadar 185 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

- "Hedefimiz 400 bin"

Bu yılki hedeflerinin bazı eksiklikler olmasına karşın ziyaretçi sayısını iki katından fazlasına çıkarmak olduğunu vurgulayan Göz, şöyle konuştu:

"Erfelek Tatlıca Şelaleleri özellikleri gereği Türkiye'nin en özel yerlerinden biri. Çünkü bünyesinde irili, ufaklı 28 şelaleyi bulunduruyor. Dolayısıyla insanlar bu özel yeri görmek istiyorlar. Altyapı eksikliklerine rağmen bakıyorsunuz ziyaretçi sayısı son iki yılda 100 binin üzerine çıkmış. Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan bölümde şelaleleri ziyaret edenlerin sayısı 185 bin civarında. Zaten o tarihten sonra ülkemizin genelinde olduğu gibi ziyaret eden pek fazla olmamış. Bu yıl hedefimiz bu rakamı 400 bine çıkarmak."

- "20 milyon lira kaynak aktarıldı"

Göz, şelalenin en büyük sorununun altyapı eksikliği olduğuna dikkati çekerek, yol sorununun ortadan kaldırılması için Erfelek ilçesi ile şelale arasındaki 17 kilometrelik yolun, turizm yolu ilan edildiğini vurguladı.

Söz konusu yolun yapımı için ilgili bakanlıkça 20 milyon liralık kaynak aktarıldığını dile getiren Göz, şunları kaydetti:

"Karayolları şu an gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah o yolun tamamlanmasıyla en büyük altyapı sorunu çözülmüş olacak. Onun dışında tesisleşme noktasında bir takım eksiklikler var. Bunların zaman içinde aşılacağını düşünüyorum."



