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Erikli, 7’nci kez Ekonomiye Değer Katan Şirket Ödülü’nün sahibi oldu

Erikli, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından verilen Ekonomiye Değer Katan Şirket Ödülü’nün sahibi oldu.

Erikli, 7’nci kez Ekonomiye Değer Katan Şirket Ödülü’nün sahibi oldu
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Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Kategorisi’nde sıralamasını yükselterek 5’inci sırada yer alan şirket, 7’nci kez bu ödüle layık görüldü. Şirket adına ödülü Erikli & Nestlé Waters Türkiye Teknik Direktörü Sami Bulut aldı. 

Bursa’nın Erikli için önemine değinen Erikli & Nestlé Waters Türkiye Teknik Direktörü Sami Bulut şunları söyledi:

“Erikli olarak, kaynağımızı aldığımız Bursa’yı evimiz olarak görüyor, şehrimize hem ekonomik hem sosyal anlamda katkıda bulunmak için aralıksız çalışıyoruz. Bursa’ya yatırımlarımızı da kesintisiz sürdürüyor; vergimizin tamamını Bursa’ya yatırıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla tesislerimizi hem büyütüyor hem de son teknolojiyle donatıyoruz. Son 10 yılda Türkiye’ye bugünkü değerlerle 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Bu çalışmalarımız sonucunda 7 yıldır BTSO tarafından verilen Ekonomiye Değer Katan Şirket Ödülü’ne layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da Bursa’ya katkılarımızı sürdürecek, Bursa için çalışmaya devam edeceğiz.”

Erikli ambalajlı su sektörünün lideri

Bursalı bir marka olarak Erikli’nin Türkiye’nin en sevilen suyu olduğunu ifade eden Bulut“Bursa’dan çıkan bir markayı, Türkiye’nin her bölgesinde sofraların başköşesine yerleştiriyoruz. Türkiye’de her gün 16 milyon bardak Erikli tüketiliyor. Doğma büyüme Bursalı markamız, Erikli’nin Türkiye’nin en sevdiği ve en çok tükettiği ambalajlı su marka olmasından, sektörün liderliğini sürdürmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da yürüteceğimiz çalışmalarla hem pazardaki hem de tüketicilerimizin kalbindeki yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Erikli & Nestlé WatersErikliSami Bulut
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