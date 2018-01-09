Eritre Devlet Başkanı Afewerki Mısır'da

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki'yi kabul ettiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Afewerki ile Cumhurbaşkanı Sisi başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda görüştü.



Görüşmede, taraflar, bölgedeki güvenlik ve istikrarı desteklemek için mevcut durumla ilgili yoğun koordinasyona devam etme konusunda görüş birliğine vardı.



Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, görüşmede, başta terör olmak üzere barışı sağlamak ve ortak sorunlara karşı koyma çerçevesinde bölgedeki durumla ilgili Eritre ile istişare ve koordinasyonu güçlendirmenin önemini vurguladı.



Eritre Devlet Başkanı Afewerki de ülkesinin, kardeş halkların beklentilerini yerine getirecek farklı alanlarda Mısır ile ikili ilişkileri yoğunlaştırmayı arzuladığını kaydetti.

Afewerki, ülkesinin, çeşitli bölgesel ve uluslararası meseleler ve gelişmeler ile mevcut sorunlara karşı koymak için çalışma konusunda Mısır'la istişare ve koordinasyonun yoğunlaştırılmasını önemsediğini aktardı.

Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki bugün Nil Havzası ve Afrika Boynuzu ülkeleri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere 2 günlük resmi ziyaret için Mısır'a gelmişti.



Afewerki, Mısır'a son ziyaretini 29 Kasım 2016'da gerçekleştirmişti.