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Eritre, Katar ile ilişkileri kesmeyi reddetti

Suudi Arabistan ve BAE'nin Katar ile ilişkilerini kesme talebini reddeden Eritre, Katar'la ilişkilerinin "derinliğine" vurgu yaptı.

Eritre, Katar ile ilişkileri kesmeyi reddetti

ASMARA (AA) - Eritre, Katar ile ilişkilerini kesme talebinde bulunan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimlerinin bu isteğini geri çevirdi.

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Eritre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar ile ilişkisi bulunan diğer devletler gibi Suudi Arabistan ve BAE'den kardeş Doha ile ilişkilerimizi kesme talebi geldi. Biz bu talebi tamamıyla reddettik. Kardeş Katar halkı ve devletini bizlere derin ilişkiler bağlıyor. Söz konusu ülkelerin ambargo kararıyla ilişkilerimizi kesmemiz mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Enes Kanlı

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