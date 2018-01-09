"Eritre ve Mısır askerlerinin Sudan sınırında konuşlandığı" iddiaları

HARTUM (AA) - Sudanlı milletvekili Tayyib Mustafa, Eritre ve Mısır askerlerinden oluşan bir grubun, "bölgede gerginlik yaratma planı" kapsamında Sudan'ın doğu sınırına ulaştığını iddia etti.

Sudan Meclisi Medya Komitesi Başkanı Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bununla ilgili elimizde kesin bilgiler var." dedi.

"Mısır'ın, Sudan'ın doğu ve güney sınırındaki hareketliliği, 4 Ocak'ta Sudan'ın Kahire Büyükelçisi Abdulmahmud Abdulhalim'in istişare amaçlı geri çağrılmasının arkasındaki en önemli sebeplerden biridir" diyen Mustafa, Mısırlı komutanların, Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil Eyaleti'nde hükümete karşı silahlı mücadele veren Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütü'nün (SPLM-N) bir kanadının lideri Abdulaziz el-Hulu ile Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da geçen hafta bir araya geldiği yönünde de hükümetin elinde bilgiler bulunduğunu öne sürdü.

Mısır hükümetine, Sudan'ın doğu ve güney sınırında "gerginlik yaratmak için plan yapma" suçlaması yönelten Mustafa, verdiği bilgilerin kaynağını ise açıklamadı.

"Mısır'ın Sudan'ı kuşatmak ve zayıflatmak için Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter ve Sudanlı isyancı hareketler ile koordine içinde olduğunu" iddia eden Mustafa, Kahire yönetiminin bu kapsamda mayıs ayında da Darfur'daki saldırılarda isyancı gruplara askeri ekipman desteği verdiğini ileri sürdü.

Mısır yönetiminden Sudanlı milletvekilinin iddialarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Darfur bölgesinde orduya karşı savaşan isyancıların Mısır'a ait zırhlı araç ve ekipman kullandığını açıklamıştı.

Beşir'in Darfur bölgesindeki diplomatik iletişim ve müzakereden sorumlu temsilcisi Eymen Hasan Ömer de Darfur'da 20 Mayıs'ta saldırı düzenleyen isyancı güçlerin Mısır'a ait zırhlı araç ve savaş ekipmanı kullandığını, Kahire yönetiminin, Libya'daki müttefiki emekli General Halife Hafter ve Güney Sudan'a silah desteği verdiğini iddia etmişti.



Kahire yönetimi ise hakkındaki suçlamaları reddederek komşu ülkelerin egemenliklerine saygı gösterdiğini belirtmişti.

Sudan'ın doğu sınırındaki Kassala Eyaleti Valiliği, 2017 yılına ait cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca 31 Aralık'ta bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini ve 5 Ocak 2018 itibarıyla Eritre ile bütün geçişlerin kapatıldığını açıklamıştı.