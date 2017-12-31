Erken rezervasyonda 'İngiliz' sevinci

AYDIN (AA) - Ferdi Uzun - Ege Bölgesi'nde özellikle İngiliz turistlerin tercih ettiği turizm merkezlerinden Didim'de otellerin yeni sezon doluluk oranı, İngiltere'den gelen erken rezervasyonlarla yüzde 50'ye ulaştı.

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklimi, uzun sahili, antik kentleri ve canlı sosyal yaşamı dolayısıyla yıllardan bu yana İngilizler'in tercih ettiği ilçenin yeni sezonda umutlarını artırdığını söyledi.

İlçede son 2 yıldır turist sayısında düşüş yaşandığını, Didim'e gelen İngilizlerin de İspanya'daki turizm merkezlerini tercih ettiğini anlatan Cengiz, seyahat acentelerinden aldıkları bilgiye göre İngilizlerin bu ülkede aradıklarını bulamadığını ifade etti.

"Türkiye'deki hizmeti ve kaliteyi başka ülkelerde bulma imkanları yok." diyen Cengiz, 2018 sezonu öncesi bunun rezervasyon rakamlarıyla da kendisini belli ettiğine dikkati çekti.

Cengiz, şöyle konuştu:

"Erken rezervasyonlarda özellikle İngiltere pazarında önemli bir hareketlilik söz konusu. Biz bunu otellerin yapmış olduğu kontratlardan görüyoruz. Tur operatörlerinden aldığımız bilgiye göre uçaklardaki koltuk sayılarında da bir artış söz konusu. İlçeye önemli sayıda turist getiren bir operatör temsilcisinden önümüzdeki sezon için aldığımız bilgilere göre 2017 yılında haftalık 9 olan charter sefer sayısı 2018 yılında 16'ya çıkacak. Bu yıl otellerdeki resmi giriş sayılarına göre 30 bin İngiliz turisti ağırlamıştık. 2018 yılında bu rakamın 45 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Toplam turist sayısında da yüzde 60'a yakın bir artış öngörüyoruz."

Otellerdeki giriş çıkışlara bakıldığında bu sezon toplam 150 bin turistin tatil yaptığını ifade eden Cengiz, günübirlik evler ve apartlarda kalanlarla ilgili veri olmadığını sözlerine ekledi.

Sezon başlamadan tam doluluk

İlçenin yatak kapasitesi bakımından en büyük tesislerinden olan Aquasis Resort'un Genel Müdürü Ahmet Baş da 2018 yılının çok iyi geçmesini beklediklerini dile getirdi.

İngiliz tur acentelerinin Bodrum Milas Havalimanı inişli seferlerin sayısını artırdığını, bunun sonucu olarak erken rezervasyon sayılarının da memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Baş, "Özellikle İngiliz turistler geçen seneye göre 3 kat daha fazla rezervasyon yaptırdı. Otelimiz bugün itibarıyla erken rezervasyonla yüzde 50 doluluğu sağlamış durumda. Bir aksilik yaşanmazsa sezon başlamadan yüzde 100 doluluğu yakalayacağız." diye konuştu.