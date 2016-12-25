Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği'nden yeni yıl kutlaması

İSTANBUL (AA) - Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği'nde geleneksel yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi.

Derneğin Taksim'deki yerinde düzenlenen törene katılanlara, "anuşabur", sıcak şarap ve kuru yemiş ikram edildi.

Dernek Başkanı Marsel Balçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel olarak her yıl yılbaşı kutlaması için bir araya geldiklerini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamaya ilginin yoğun olduğunu belirten Balçık, ''İkramlarımız oluyor. Aşureye benzeyen anuşabur ikramında bulunuyoruz. Bunun yanında birbirini uzun zamandır görmeyen insanlar da bu etkinlik sayesinde buluşuyor yıllar sonra.'' diye konuştu.