'Ermenistan tüm İslam alemine karşı suç işledi'

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın, işgal ettiği Azerbaycan topraklarında dini ve kültürel anıtları tahrip ederek tüm İslam alemine karşı suç işlediğini belirtti.

Aliyev, Müslüman ülkelerin Bakü'de görev yapan büyükelçilerini kabulünde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) faal üyesi olduğunu hatırlatarak tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarda Müslüman ülkeleri desteklediklerini söyledi.

İİT'nin geçen sene Türkiye'de yapılan zirvesinde, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgaline yönelik temas grubunun oluşturulduğunu ifade eden Aliyev, Müslüman ülkeler tarafından kendilerine gösterilen bu destek ve dayanışmayı önemsediklerini belirterek teşekkür etti.

Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını uzun yıllardır işgal altında tuttuğunu, tüm uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili 4 kararını hiçe saydığını söyledi.

Ermenistan'ın uyguladığı vahşetin tüm İslam alemine karşı yapıldığını vurgulayan Aliyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşgal altındaki topraklarda bizim tüm dini ve tarihi anıtlarımızı yok ettiler. Bunu kanıtlayan çok sayıda belge ve görüntü mevcut. Bir milyondan fazla insanımız topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorunu, yalnız uluslararası hukuk kuralları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmelidir. Biz tüm uluslararası kurumlarda sorunla ilgili gerçekleri ortaya koyuyoruz, dünya kamuoyuna iletiyoruz. Elbette Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimizin de Ermenilerin işgal altındaki topraklarda hangi vahşeti yaptıklarını bilmesini istiyoruz. Bu vahşet sadece Azerbaycan'a karşı değil, tüm İslam alemine karşı yapılmıştır. İşgal altındaki Azerbaycan şehirlerinin camileri Ermeniler tarafından tahrip edildi. Bu suç, tüm İslam alemine karşı işlenmiş bir suçtur. Bütün Müslümanların bunu bilmesini isteriz."

Aliyev, İslam ülkeleri arasındaki sorunların barış yoluyla çözülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Ruslan Rehimov