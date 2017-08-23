Eroğlu, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Merdad ile görüştü

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Adil Sirac Salih Merdad ile görüştü.

Bakan Eroğlu, makamında gerçekleşen kabulde, Merdad ile ikili iş birliklerine ilişkin görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme ile Mücadele 12'nci Taraflar Konferansı dönem başkanı olduğunu anımsatan Eroğlu, "Bakanlık olarak Suudi Arabistan ile iş birliğini artıracağız. Çölleşme ile mücadele, toz taşınımı gibi konularda da iş birliğine açığız." dedi.

Büyükelçi Merdad ise orman ve su alanındaki çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek, Eroğlu'nun böyle bir bakanlıkta görev yapmasının kendileri için de önemli olduğunu dile getirdi.

Merdad, şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında özellikle su ve orman alanlarında önemli iş birlikleri kurulabilir. Suudi Arabistan'ın güney batı bölgesinde bazı ormanlık alanlar var, o alanda iş birliği yapılabilir. O bölgenin daha da geliştirilmesi için çalışmaların yapılması planlanıyor. Suudi Arabistan'da su konusu çok önemli. Suudi Arabistan'da su azlığı söz konusu, Türkiye'nin tam tersi. İnşallah iki ülke arasında güzel çalışmalar olacak."







