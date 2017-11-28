Eroğlu ve Yılmaz, fidan dikti

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 45 bin 958 okul bahçesini ağaçlandırdıklarını ve 8 milyon 300 bin fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Bakan Eroğlu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında fidan dikim törenine katıldı.

Hasan Polatkan Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Eroğlu, eskiden eğitime çok az bütçe ayrıldığını belirterek, 2018 yılı bütçesinden en büyük payın Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldığını aktardı.

Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Eroğlu, "Ağaç ve su olmazsa Türkiye çöl olur. Dolayısıyla bakanlık ve hükümet olarak ağaçlandırmaya çok büyük önem veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "Milli ağaçlandırma seferberliği" başlattıklarını belirten Eroğlu, bu seferberlik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın saat 14.00'de 375 tesisin açılışının yapılacağını kaydetti.

Açılışı yapılacak tesisler arasında 77 barajın da yer aldığını vurgulayan Eroğlu, dünya tarihinde ilk defa bir seferde 77 barajın hizmete alınacağını bildirdi. Bakan Eroğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 milyar fidanı da Külliye'ye dikeceğinin müjdesini verdi.



Türkiye'nin yarı kurak iklime sahip olduğunu anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:



"Ülkemizi yeşillendirmek boynumuzun borcu. Bu yüzden tüm ülkede çalışma yapıyoruz. Fidan üretimini arttırdık. Ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Her yıl, 400 milyon civarında fidan üretiyoruz ve bunları dikiyoruz. Neticede Türkiye'yi yeşillendirmek hepimizin boynumuzun borcu. Gelecek nesillere çok daha güzel bir Türkiye bırakmak bizim esas gayemiz."



Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri ve Türkiye'nin her yerinde teşkilatı bulunan bir genel müdürlük olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, OGM'nin sadece ormanlarla ilgilenmediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yurt içinde ve yurt dışında da ağaçlandırma faaliyeti yürüttüğünü anlattı.



- Okul bahçeleri ağaçlandırılıyor



Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında okulların bahçelerini ağaçlandırdıklarını belirten Eroğlu, "Şu ana kadar 45 bin 958 okul bahçesini ağaçlandırdık, 8 milyon 300 bin fidanı da toprakla buluşturduk." dedi.



Bu sene 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla her öğretmen için bir fidan dikeceklerini açıklayan Eroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden fidan dikilecek yerlerin bakanlığın internet sitesinde belirtilmesini istedi.

"Bu çalışmalar devam edecek. Bütün okulları çiçek bahçesi gibi yapacağız" diyen Eroğlu, velilerden talepleri varsa iletmelerini istedi.

Bakan Eroğlu, programa katılan Bakanlık yetkililerine, "Bütün Ankara'yı çiçek gibi yapacaksınız. Bozkır denilmeyecek, 'Yeşil Ankara' denilecek. Bu sene hemen çalışmalara başlıyorsunuz." talimatını verdi.



- Sağlıklı nesil için sağlıklı çevre gerekiyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da konuşmasında her bir öğrenci için bir fidan dikilmesi projesini hayata geçiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.

Sağlıklı nesiller için sağlıklı bir çevre gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Ormanlarımıza sahip çıkmak ve çoğaltmak herkesin ülkesi için yapması gereken vazifelerdir. Yaşanabilir bir çevreye sahip olmanın yegane yolu, doğaya dost olmaktan geçiyor." dedi.

Şehirler modernleştikçe, binalar yükseldikçe, çocukların toprağa ve ağaca olan ihtiyacının daha da arttığına vurgu yapan Yılmaz, "Öğrencilerin doğa ile iç içe bir yaşam sürmeleri ve sağlıklı bireyler olarak toplumsal yaşama katılmaları bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Fidan dikim çalışmaları ile çocuklara ağaç sevgisini de küçük yaşlardan itibaren kazandırmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, çevre bilincini geliştirmek için gerekli kazanımların ilkokul 1. sınıftan, lise son sınıfa kadar bulunduğunu anlattı.

Yılmaz, "Çocuklarımıza ağaç sevgisini aşılarsak, taibatın da bir ruhu olduğunu hissettirsek, gelecek nesillerin tabiatla bütünleşmesine vesile olursak geleceğimiz daha aydınlık olacaktır. Orman alanlarının tahrip edildiği, yerleşime açıldığı yönündeki kavram doğru değildir. Orman alanları artmaktadır." diye konuştu.



- "Eğitim herşeyden önemli"

Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Yılmaz, OECD ülkeleri arasında yapılan ankette en fazla öğretmen olmak isteyenlerin Türkiye'den çıktığını aktardı.

Bakan Yılmaz, Ankara'da yapımına başlanan bin dersliğin arsasının Orman ve Su İşleri Bakanlığından alındığını ifade ederek, "Orman hayattır, orman her şeydir ama onu da gelecek nesillere aktaracak olan eğitimdir. Eğitim daha önemlidir sağlıktan, ormandan, enerjiden, ekonomiden." değerlendirmesini yaptı.

Programın yapıldığı ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısının 19 olduğunu aktaran Yılmaz, bazen bu verilere rastlanmadığı yönünde yazılar yazıldığını belirterek, "Gelsin işte. Hasan Polatkan Ortaokulu'na gelsin derslik başına ne kadar öğrenci düşüyor görsün." diye konuştu.

Öğrencileri teknoloji ile buluşturmak için FATİH Projesi'ni hayata geçirdiklerini anımsatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"TBMM'de oylaması yapılacak kanunda da MEB'e devredilecek akıllı tahtalar, tablet bilgisayarları vergiden istisna tuttuk. O da yasalaştıktan sonra göreceksiniz bir yılda bu alanda alacağımız mesafe geçmiş 6 yılda aldığımız mesafenin de önüne çıkacak. Evlatlarımızı bilgi otoyoluna ulaştırmak istiyoruz."

Yılmaz, okul öncesi eğitimde yapılan çalışmalara da değinerek, şu bilgileri verdi:

"Evlatlarımızın bir yıl okul öncesi eğitim almalarını istiyoruz. Ama daha sonra 2 yıl, daha da sonra 3 yıl okul öncesi eğitimi almalarını istiyoruz." dedi. İkili eğitime son verilmesi için derslik ihtiyacının 58 bin olduğunu anımsatan Yılmaz, "45 bin derslik de yapılıyor, yolda. Bunlar bittiğinde arada çok az bir fark kalacak."



Konuşmaların ardından Bakanlar Eroğlu ve Yılmaz, sınıfları gezdi, okulun bahçesine öğrencilerle fidan dikti.

Programa Ankara Valisi Ercan Topaca, milletvekilleri ve yetkililer katıldı.